مشارکتهای مردمی در بهزیستی زنجان 68 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سلمان حسینی ظهر پنج شنبه افزود: در ۹ ماهه اول سال جاری میزان مشارکتهای مردمی بصورت غیرنقدی ۴۰۰ میلیون ریال و به صورت خدماتی یک میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال بوده است که خوشبختانه در حوزه خدماتی بیش از صددرصد رشد داشته ایم.

وی به اختصاص یک قطعه زمینی از سوی خیر زنجانی به سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: یک خیر زنجانی قطعه زمینی به مساحت ۲۲۰ مترمربع به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان، به مدت پنج سال در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده است.

حسینی با بیان اینکه خیرین مطمئن باشند که مشارکت های آنها به بهترین شکل ممکن عرضه می شود، ادامه داد: در حوزه مشارکت های مردمی با توجه به فرهنگ و زمینه های اعتقادی و مذهبی مردم ایران، تلاش ها در جهت این است که از مشارکتهای مادی و معنوی در زمینه کمک به مراکز نگهداری ایتام و سالمندان استفاده نمود.

معاون اشتغال، مشارکتهای مردمی و موسسات خیریه بهزیستی استان زنجان افزود: بخشی از مشارکتهای موجود مربوط به مشارکت های مستمر نظیر درآمدهای حاصله از موقوفات است که با توجه به نیت افراد در محل مورد نظر خیر هزینه می شود.

حسینی حفظ کرامت انسانی و شفاف سازی در زمینه مشارکت های مردمی را امری ضروری دانست و گفت: با انعقاد تفاهم نامه ای میان سازمان بهزیستی و صندوق مهر امام (ع) اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال جهت ارائه تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۷۴ مددجو را برای دریافت تسهیلات خود اشتغالی به صندوق مهرامام رضا (ع) معرفی شده اند، یادآورشد: در این راستا ۱۲۰ مددجوی سازمان بهزیستی آموزشها و مهارت های لازم فنی و حرفه ای را کسب کردند.