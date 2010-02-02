مدیریت شهر از پشت میز امکان پذیر نیست

عزیز صدر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، افزود: مشکلات مردم در حوزه های مختلف شهری و خدمات رسانی با تصمیم گیری های کلی حل نمی شود و نمایندگان شوراها باید در جمع شهروندان حاضر شوند و از نزدیک در جریان نارسایی و کمبودها قرار گیرند که البته وظیفه ذاتی نماینده همین است.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده شهرداری کرج در صحن علنی این شورا ادمه داد: نمایندگان مردم در شورای شهر با حضور در مناطق دهگانه شهرداری کرج به ارزیابی مشکلات و کمبودها بپردازند تا در روز تصمیم گیری منطقی و حساب شده عمل نمایند.

صدرنژاد در بخش دیگری از سخنانش را به تحلیل حضور میلیونی ملت در راهپیمایی نهم دی ماه اختصاص داد و گفت: انقلاب اسلامی محصول رشادت و دلاوری هزاران مرد و زن و پیر و جوان است و هم وطنان غیور قاطعانه در برابر گستاخی عده ای بی هویت که با اصل نظام به دشمنی برخاسته اند از خود واکنش نشان می دهند.

وی از آحاد جامعه و گروه های سیاسی خواست با توجه به شرایط کنونی کشور در مسیر وحدت، حفظ آرامش و تقویت برادری ها حرکت کنندو به اختلافات دامن نزنند.

نایب رئیس شورای شهر کرج گفت: نگاه شوراها به کمیسیون ماده صد باید تخصصی و کارشناسی تر از گذشته باشد.

وی بیان داشت: هر چند این کمیسیون یکی از راه های درآمدزایی برای شهرداری و شورای شهر است اما نباید در ساز و کار آن افراطی در کار باشد.

صدرنژاد خواهان تعریف کدهای درآمدزایی پایدار برای شهرداری های کشور شد و عنوان کرد: در این صورت تمام نگاه ها به این کمیسیون معطوف نخواهد بود و استعدادهای شهری شکوفاتر می شود.

نماینده شورای شهر کرج اضافه کرد: مدیریت اصولی در شهرها باید مد نظر قرار گیرد و برای تحقق آن به تلاش بیشتری نیاز داریم.