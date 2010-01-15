به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانپور در جمع خبرنگاران در خصوص میزان تحویل گاز از فازهای پارس جنوبی برای تزریق گاز به میادین نفتی آغاجاری گفت: تاکنون گازی از فازهای پارس جنوبی برای تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری ارسال نشده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون منتظر راه اندازی بخشهایی از طرح تزریق گاز آغاجاری هستیم، بیان کرد: در حال حاضر خط لوله پنجم سراسری برای انتقال گاز فازهای پارس جنوبی به آغاجاری در مدار بهره برداری قرار دارد و مشکلی برای انتقال گاز از این خط لوله وجود ندارد.

به گفته شعبانپور در صورت آماده شدن تاسیسات بخش نهایی، تزریق گاز به چاههای نفتی میدان آغاجاری آغاز خواهد شد

وی، تصریح کرد: از 13 شهریور 1387 خط لوله پنجم سراسری گاز برای انتقال گاز به آغاجاری راه اندازی شده است و بعد از فشارگیری با گاز شیرین آماده انتقال گاز شده است اما در حال حاضر تزریق گاز عملیاتی نشده است.

وی دلیل عدم راه اندازی طرح تزریق گاز آغاجاری را در حوزه مسوولیت خود ندانست و تاکید کرد: شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی آمادگی تزریق گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به خط لوله پنجم را دارد.

به گزارش مهر، هم اکنون 220 روز از افتتاح رسمی طرح تزریق گاز آغاجاری به عنوان بزرگترین طرح تزریق گاز خاورمیانه می گذرد اما این پروژه به دلایل مختلف هنوز در مدار بهره برداری قرار نگرفته است.

تولید 190 میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی

وی درباره آخرین وضعیت تولید گاز طبیعی در پالایشگاههای پارس جنوبی، گفت: هم اکنون ظرفیت تولید گاز در فازهای پالایشگاهی پارس جنوبی به 205 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 10 فاز پالایشگاهی از سوی شرکت نفت به مجتمع گازی پارس جنوبی تحویل داده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر از فازهای یک تا 10 پارس‌جنوبی روزانه 204 تا 205 میلیون مترمکعب گاز از مخزن گازی پارس جنوبی برداشت می‌شود.

به گفته این مقام مسئول به‌این ترتیب در حال حاضر روزانه 190 میلیون متر مکعب گازی شیرین تولید می‌شود که از این مقدار 178 تا 180 میلیون متر مکعب به خطوط سراسری گاز تزریق می شود.

مدیر عامل مجتمع گازی پارس جنوبی، افزود: همچنین هم اکنون به طور متوسط روزانه بین 8 تا 10 میلیون متر مکعب گاز به واحدهای پتروشیمی منطقه عسلویه ارسال می شود.

افزایش ظرفیت تولید گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی

به گزارش مهر، شعبانپور در ادامه از اجرای طرحی برای افزایش ظرفیت تولید گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی خبر داد و گفت: ظرفیت اسمی هر فاز پارس جنوبی تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی است که تاکنون ظرفیت تولید گاز فازهای یک تا 5 حدود 10 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی در آینده نیز ظرفیت تولید گاز در فازهای 9 و 10 میدان پارس جنوبی نیز حدود 10 درصد افزایش می یابد.

این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون برداشت هر فاز پارس جنوبی حدود یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش در روز است که با اجرای طرح افزایش ظرفیت، به 1.1 میلیارد فوت مکعب (معادل 27 میلیون متر مکعب گاز) در روز افزایش می یابد.

شعبانپور با بیان اینکه در حال حاضر از فازهای 2 و 3 حدود 57 میلیون متر مکعب گاز در روز تولید می‌شود، اظهار داشت: فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به تازگی تحویل گرفته شده است و هم‌اکنون پالایشگاه این دو فاز توسط گاز تولیدی فازهای 6 تا 8 فعالیت می‌کنند.

دلایل هدروی گاز در 46 مشعل پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی در خصوص تعداد مشعلهای پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، بیان کرد: هر فاز پالایشگاهی دو مشعل دارد و در حال حاضر تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا کمترین میزان گاز حتی کمتر از میزان طراحی شده توسط مشعل ها بسوزد.

این مقام مسئول به میزان گازی که توسط مشعلها در منطقه عسلویه می سوزد اشاره ای نکرد و گفت: میزان فلرینگ (سوختن گاز توسط مشعل) هر پالایشگاه بر اساس طراحی، میزان تولید، حجم گاز متغیر است.

وی در باره انبارهای سرپوشیده که مراحل ساخت‌ آن در حال انجام است، یادآور شد: عملیات ساخت انبارهای سر پوشیده جزو وظایف شرکت نفت گاز پارس است که از روند خوبی برخوردار است و پیش بینی می کنیم به زودی تکمیل شود.

در همین حال پیشتر موسی سوری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از هدروی روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز در 46 مشعل فازهای مختلف پارس جنوبی بدون کوچکترین استفاده‌ای خبر داده بود.

به گزارش مهر، ارزش این میزان گاز همراه با قیمت گاز وارداتی ترکمنستان حدود یک میلیون و 700 هزار دلار برآورد می شود.