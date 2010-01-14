کلنگ احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در حاشیه مراسم کلنگ زدنی احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم که قبل از ظهر پنج‌شنبه با حضور دکتر علی لاریجانی و دیگر نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اعتبار مورد نیاز برای احداث این پردیس در سال آینده را یک میلیارد و 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: چنانچه این مجتمع دانشگاهی بخواهد در مدت 10 سل به بهره‌برداری برسد نیازمند سالانه حدود 20 میلیارد تومان اعتبار است.



وی با بیان این که احداث این طرح در مساحت حدود 50 هکتار از مصوبات دور دوم سفرهای استانی هیأت دولت به قم می‌باشد اظهار داشت: کل بنای ساختمانی در نظرگرفته شده برای این مجتمع دانشگاهی حدود 190 هزار متر مربع می‌باشد.



در ادامه کلنگ احداث بیمارستان 64 تخت خوابی منطقه نیروگاه قم توسط دکتر لاریجانی به زمین زده شد.



اعتبار در نظر گرفته شده برای فاز نخست این بیمارستان حدود 3 میلیارد تومان است که این مرکز درمانی حداکثر پس از 3 سال جهت استفاده شهروندان قمی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

