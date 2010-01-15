شکایت از سازمان لیگ به خاطر رفتار دوگانه/ فدراسیون تغییر سیاست دهد

علی معمری در گفتگو با خبرنگار مهر به جلوگیری از تهیه فیلم دیدار تیم‎های پتروشیمی و سایپا اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجا که روز شنبه (26 دی‎ماه) باید دیدار معوقه خود با پتروشیمی را برگزار کنیم، چهارشنبه گذشته به نماینده کادر فنی (ایرج مقدم) ماموریت دادیم تا با حضور در سالن شهرک بعثت بندرامام، از دیدار تیم‏های پتروشیمی و سایپا فیلم گرفته و آن را برای آنالیز در اختیارمان قرار دهد.

وی ادامه داد: ما فیلم این بازی را تهیه کردیم اما به سختی؛ چراکه مسئولان باشگاه پتروشیمی بندرامام از انجام شدن فیلمبرداری توسط نماینده پیکان جلوگیری کرده بودند. حداد هم که به عنوان رئیس سازمان لیگ و نماینده فدراسیون در سالن حاضر بوده هیچ واکنشی در مقابل رفتار این چنینی مسئولان باشگاه پتروشیمی نداشته و حتی به نوعی از آنها حمایت هم کرده بود.

سرمربی تیم والیبال پیکان به لزوم تهیه فیلم برای آنالیز بازی اشاره کرد و گفت: اصلا در اساسنامه سازمان لیگ قید شده که نماینده هر تیم یا آنالیزور می‏تواند با یک دستگاه کامپیوتر و دوربین فیلمبرداری در سالن حضور داشته باشد. حتی برای آنالیزورهای جایگاه‏های ویژه هم در نظر گرفته شده است. با این وجود از انجام ماموریت نماینده پیکان جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: حال اینکه در همان شب و در محل برگزاری دیدار ما مقابل داماش گیلان (سالن رشت) 5 دوربین بود. یکی از آنها برای پیکان و دیگری برای تیم میزبان یعنی داماش بود. به طور حتم سه دوربین دیگر متعلق به نماینده دیگر تیم‌ها بوده که در سالن قرار داشت. چطور می‎شود که در یک شب، در یک سالن به راحتی اجازه ورود به دوربین‎ها داده می‎شود اما در سالنی دیگر نه؟ اگر اینگونه است از این پس هیچ دوربینی نباید اجازه ورود به محل برگزاری دیدارهای تهران را هم بگیرد!

سرمربی تیم والیبال پیکان اعلام کرد که از سازمان لیگ والیبال به خاطر چنین برخوردی شکایت می‎کند.

انتقاد از چگونگی پخش مستقیم دیدارهای والیبال لیگ برتر

معمری همچنین به پخش تلویزیونی رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور اشاره کرد و یادآور شد: همین هفته گذشته دیدارهای جذاب و دیدنی لیگ برتر در رشت و ماهشهر برگزار شد اما امتیاز پخش مستقیم بازی‎ها به دیدار ارتعاشات مقابل گل گهرسیرجان تعلق گرفت. این برای چهارمین‏بار در فصل جاری است که دیدارهای ارتعاشات به صورت زنده روی آنتن می‎رود در حالیکه هنوز این فرصت در اختیار پیکان و خیلی از تیم‏های دیگر قرار داده نشده است.

وی تصریح کرد: نمی‎دانم دلایل این کار چیست. شاید مسائل مالی در میان است. اما به هر حال پیشنهاد می‎دهم فدراسیون والیبال سیاست خود را در این رابطه تغییر دهد و با همکاری سازمان صداوسیما فرصت پخش مستقیم دیدارهای تمام تیم‏ها را فراهم کند. البته اگر خواهان پیشرفت بیشتر هستند.

سرمربی تیم والیبال پیکان خاطرنشان کرد: اگر مدعی هستیم والیبال ما رشد پیدا کرده باید چگونگی دیدمان نسبت به موارد مختلف و به خصوص آنالیز هم رشد یابد. این تهیه فیلم و حتی پخش مستقیم بازی‏هاست که به ترتیب به آنالیز عمکردها و ایجاد انگیزه در جوانان کمک می‎کند.