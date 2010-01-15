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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

روزانه ؛

3.6 میلیون فوت مکعب گاز در میدان گچساران می‌سوزد

3.6 میلیون فوت مکعب گاز در میدان گچساران می‌سوزد

یک مقام مسئول در شرکت نفت از سوزاندن روزانه 3 میلیون و 600 هزار فوت مکعب گاز در واحدهای بهره برداری یک و دو میدان نفتی گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن محمودیان با بیان اینکه در حال حاضر روزانه 3 میلیون و 600 هزار فوت مکعب گاز همراه در واحدهای بهره برداری یک و دو میدان نفتی گچساران می سوزد، گفت: هم اکنون ساخت پروژه جمع آوری گاز خروجی این دو واحد بهره برداری 5 درصد پیشرفت دارد که پیش بینی می کنیم این پروژه تا پایان سال 1389 تکمیل شود.

رئیس امور مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، تاکید کرد: با توجه به پایین بودن فشار مخازن بهره برداری در واحدهای یک و دو میدان نفتی گچساران امکان ارسال گاز تفکیکی به سمت الکترو کمپرسورهای فعلی وجود ندارد زیرا ظرفیت این الکتروکمپرسورها تکمیل است.

وی افزود: به این منظور نصب دو دستگاه الکتروکمپرسور با ظرفیت هر کدام 5/1 تا 2 میلیون فوت مکعب در روز ضروری است زیرا با نصب این الکتروکمپرسورها، می توان فشار گاز را از 5/0 پام به 10 پام افزایش داد.

این مقام مسئول اظهار داشت: اجرای این پروژه گامی مهم در راستای صیانت از تولید و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و اتلاف گاز به عنوان یک انرژی با ارزش و استراتژیک است.

وی، افزود: برآوردها و کارشناسی های اقتصادی نشان می دهد که سرمایه گذاری این پروژه در مدت 14 ماه پس از راه اندازی آن برگشت داده شود.

کد مطلب 1017276

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