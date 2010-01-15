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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

صنایع مازندران 24 درصد برق استان را مصرف می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به وجود یک میلیون و 256 هزار مشترک برق در استان اظهار داشت: 24 درصد انرژی برق مصرفی استان توسط صنایع فعال مازندران انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، منوچهر جعفری عصر پنج شنبه در همایش یکرزوه مدیریت مصرف برق در صنایع در باشگاه برق ساری افزود: تعداد 66 مشترک صنعتی در طرح تعطیلات تابستان امسال با قدرت خریداری 124 مگاوات برق با شرکت توزیع برق مازندران همکاری داشتند که 38.5 مگاوات در ساعت پیک مصرف صرفه جویی کردند.

وی تصریح کرد: مازندران یک میلیون و 256 هزار مشترک برق دارد که 175 مشترک آن واحدهای صنعتی 500 کیلووات بالاتر هستند و 24 درصد سهم انرژی استان را به خود اختصاص دادند.

جعفری اظهار داشت : میزان انرژی فروخته شده در سال 87 ، حدود چهار هزار و 779 گیگاوات بوده که نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش داشته و میزان انرژی خریداری شده در سال گذشته چهار هزار و 240 گیگاوات بوده است.

وی پیک بار شرکت توزیع مازندران در سال جاری را 998 مگاوات عنوان کرد و افزود: این میزان در سال 87 ، هزار و 13 مگاوات بوده که سهم مشترکان صنعتی در فروش انرژی مازندران 24 درصد و در کل کشور 32.1 درصد بوده است.

مدیرعامل توزیع برق استان مازندران خاطرنشان کرد: متوسط مصرف خانگی در کل کشور در سال 87 نسبت به سال 86  به میزان نیم درصد کاهش داشته که در استان 1.3 درصد بوده است.
 

کد مطلب 1017304

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