قیمت گوشت قرمز از فرآیند عرضه تا فروش باید کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهرپنج شنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه یک استان تولید کننده و شناخته شده در تولید گوشت قرمز در کشور است به هیچ عنوان پذیرفتنی و شایسته نیست که قیمت این نوع مواد غذایی در استان نسبت به استانهای دیگر افزایش داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در بحث قیمت گوشت قرمز در استان باید یک روند کاری درست و منطقی صورت گیرد، گفت: ضروری است که با علم، آگاهی و شناخت دقیق به دنبال این موضوع رفت، لذا کنترل و نظارت دقیق بر روی قیمت گوشت ازعرضه یعنی پرواربندیها، کشتارگاه ها و میادین دام باید توسط سازمان جهاد کشاورزی و محل های فروش یعنی مغازه ها و قصابی ها باید توسط سازمان بازرگانی صورت گیرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: معاونت امور دام باید ظرفیت پرواربندی های استان را به صورت دقیق مشخص نماید که به چه اندازه است، زیرا این کار از یک سو منجر به جلوگیری از کشتار دام سبک و از سوی دیگر منجر به اقتصادی شدن وضعیت زندگی و معشیتی عشایر نیز می شود.

هاشمی افزود: افزایش قیمت گوشت برای قشر مستعضف جامعه بسیار رنج آور و سخت است لذا دستگاه های نظارتی و اجرایی این موضوع باید تمام تلاش خود را برای کاهش آن بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد پنج بازارچه کوله بری در استان و همچنین افزایش جذب گردشگر و مسافر خاطر نشان کرد: با راه اندازی این پنج بازارچه قطعاً جذب گردشگر و مسافر در استان افزایش چشمگیری خواهد داشت، لذا ضروری است که قیمت ها در استان متعادل و نزدیک به متوسط نرخ کشوری باشد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمانهای جهاد کشاورزی و بازرگانی استان نیز در خصوص میزان تولید و قیمت گوشت در استان گزارشاتی ارائه کردند.