بهره برداری از 19 کیلومتر روشتایی در محورهای ارتباطی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از محورهای استان در ساری افزود: مهم ترین کارکرد سیستم های روشنایی ایجاد دید آسان و دقیق ، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب ، تشخیص به موقع موانع ، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورها است.

وی تصریح کرد: اداره کل راه وترابری مازندران در راستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان اقدامات بسیار گسترده ای را در قالب روشنایی در سطح راه های مازندران در دستور کار دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان به بهره برداری نهایی چند پروژه روشنایی محورهای استان در دهه فجر امسال اشاره و خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی روشنایی تونل تکاور در محور هراز، روشنایی محور آمل به محمود آباد، روشنایی محورفریدونکنارسرخرود، روشنایی محور نوشهربه رویان، روشنایی چالوس کلارآباد ازجمله پروژه های قابل بهره برداری این اداره کل در دهه فجر سال جاری بوده که با صرف اعتباری بالغ بر 9 هزار و 196 میلیون ریال انجام شده است.

رحیمی اظهار داشت: حداقل مقدار مورد نیاز روشنایی سطح راه به نوع، سرعت و حجم ترافیک شانه راه ، وضعیت مکان های اطراف راه و کاربری آن و همچنین میزان عبور و مرور عابرین پیاده بستگی دارد .

به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ کیلومتر از راه های ارتباطی استان دارای روشنایی هستند.