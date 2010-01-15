تولید گاز در پالایشگاه ایلام مجددا آغاز شد

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر از آغاز تولید گاز در میدان تنگه بیجار از ساعات اولیه بامداد امروز 25 دی ماه خبر داد و گفت: با مرتفع شدن مشکلات در این میدان گازی امکان تامین گاز مورد نیاز پالایشگاه ایلام پس از یکسال توقف فراهم شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه ظرفیت تولید گاز در میدان تنگه بیجار 7 میلیون متر مکعب در روز است، تصریح کرد: تولید آزمایشی از امروز در این میدان آغاز شده است و پیش بینی می کنیم تولید نهایی از این میدان گازی هفته آینده با حضور وزیر نفت انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت لخته گیر و شیرین سازی گاز میدان تنگه بیجار، اظهار داشت: همچنین هم اکنون تفکیک گیری سه فازی با ظرفیت 7 میلیون متر مکعب گاز در این میدان نصب و راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یادآور شد: هم اکنون فاز دوم توسعه میدان گازی تنگه بیجار با ظرفیت 10 میلیون متر مکعب در روز در حال انجام است.

پیش از این محمد باقربان مدیر پالایش شرکت ملی گاز ایران در خصوص راه اندازی پالایشگاه گاز ایلام اعلام کرده بود: این پالایشگاه آماده راه اندازی مجدد است و منتظریم تا شرکت نفت مناطق مرکزی، گاز مورد نیاز پالایشگاه را تحویل دهد که بر اساس آخرین اطلاعات تا پایان شهریور ماه این پالایشگاه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش مهر، هدف از ساخت پالایشگاه گاز ایلام (میمک) تولید 6.8 میلیون متر مکعب گاز در فاز اول و 10 میلیون متر مکعب در فاز دوم است.

با راه اندازی مجدد این پالایشگاه پیش بینی می شود روزانه 370 هزار متر مکعب اتان، یکهزار و 300 مترمکعب پروپان، یکهزار و 200 متر مکعب بنزین طبیعی و 340 تن گوگرد تولید شود.

به گزارش مهر، به دنبال آتش سوزی بخش بالادستی (لوله های لخته گیر مرکز جمع آوری تنگ بیجار) پالایشگاه گاز میمک (میدان تنگه بیجار) در 17 دی ماه سال 1387، این پالایشگاه نیز به طور کامل از مدار بهره برداری خارج شد و در این مدت هیچ گونه فعالیتی در بخش تولید گاز نداشته است.

پالایشگاه گاز میمک (ایلام) در 25 کیلومتری شمال غرب شهرستان ایلام و 12 کیلومتری بخش چوار قرار گرفته است.