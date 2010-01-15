باید از روش دشمنان برای مقابله با خودشان استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد شامگاه پنج شنبه در دومین گردهمایی ائمه جماعات استان مرکزی با اشاره به اینکه سطوح جنگ نرم دارای سه لایه است، افزود: سطح زیربنایی این جنگ مواجه دشمن با نخبگان و رهبران فکری جامعه، سطح میانی هدف قرار دادن افکار عامه مردم توسط دشمن و سطح روبنایی برخورداری دشمن از نیروی اسلحه است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در جنگ نرم از ناجوانمردانه ‌ترین روش‌ ها که ایجاد اغتشاش در داخل و دخالت در امور داخلی است استفاده می‌ کند متذکر شد: کوشش برای ایجاد جبهه متحد بین‌المللی علیه نظام، بزرگ‌ نمایی نابسامانی ‌ها در کشور، بسیج رسانه ‌ها برای ترویج شایعات علیه کشور از دیگر روش ‌های دشمن در جنگ نرم است.

شعبانی فرد شفاف کردن هویت ملی و تقویت آن، ایجاد آگاهی نسبت به نقشه ‌های دشمن و عملکرد مثبت نهاد‌های اجرایی کشور را از دیگر راهبردهای دفاعی در مقابله با جنگ نرم دشمن بیان کرد و اظهار داشت: استراتژی دشمن در جنگ نرم استراتژی خشونت ‌آمیز نبوده بلکه به صورت نرم ‌افزاری است.

