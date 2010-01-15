تصویب بودجه تکمیلی طرحهای هاد روستایی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، محمد رضا شاملو شامگاه پنج شنبه در بازدید از طرح نمونه گردشگری روستایی در روستای پایین لموک قائمشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان این اعتبار جدید در اصلاح بودجه سال جاری 70 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه سهمیه استانها را از اعتبار جدید به زودی ابلاغ می شود، خاطرنشان کرد: 500 میلیارد تومان اعتبار کل سالجاری در اجرای طرح های هادی روستاهای کشور است.

معاون عمران روستایی بنیاد انقلاب اسلامی در خصوص طرحهای هادی بافت با ارزش روستایی نیز گفت: در حال حاضر 55 روستای کشور مصوبه اجرای طرح هادی بافت با ارزش روستایی را دارند وتعدادی نیز تمام شده و تعدادی در حال اجرا است.

به گفته وی، کل اعتبارات بافتهای با ارزش روستایی در سال جاری یک میلیارد و 300 میلیون تومان است.

وی به صدور یک میلیون و 426 هزار سند روستایی در برنامه چهارم اشاره کرد و یادآورشد: 95 درصد اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در اجرای طرح های هادی محقق شده است.

شاملو همچنین به آموزش مهندسین و کاردان های کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 12 هزار کاردان و مهندس در قالب نظام فنی روستایی آموزش داده و مجوزات لازم را برای آن صادر کردیم.