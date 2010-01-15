اعلام نتایج جشنواره روستای برتر در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، حسین شنوایی صبح امروز در بازدید از طرح نمونه گردشگری در روستای پایین لموک در جمع خبرنگاران افزود: از هر استان یک روستای برتر به این جشنواره راه یافته است.

وی با اشاره به اینکه در این جشنواره سه روستای برتر برگزیده خواهند شد، خاطرنشان کرد: روستای پایین لموک به عنوان نماینده مازندران، با توجه به نحوه اجرای یکی از روستاهای با تراز بالاست.

مدیرکل نظارت و ارزیابی امورعمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه ارزیابی دقیقی درخصوص انتخاب روستای برتر صورت می گیرد، تصریح کرد: شاخصهایی در ارزیابی معرفی روستای برتر تعیین شده که روستای برتر باید روستای مورد نظر این شاخص ها را داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نحوه صحیح اجرای طرح های هادی روستایی اشاره کرد و گفت: دربرخی مواقع پیمانکاران مجرب به روستاهای دور دست برای اجرای طرح هادی نمی روند که باید در این صورت پیمانکاران کم تجربه توجیه شده و آموزش های لازم راببینند.

شنوایی تصریح کرد: فعالیتهای نا به هنگام دستگاه های خدماتی پس از اجرای طرح هادی و کنده کاری برای امر عمرانی و خدماتی به طرح های اجرا شده لطمه وارد می کند.