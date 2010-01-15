14 میلیون تن گندم در کشور تولید شد/ فارس رکورد دار تولید گندم

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدمهدی کابلی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به گلستان در جمع خبرنگاران افزود: این مقدار تولید نسبت به سال زراعی سال قبل با رشد پنج درصدی مواجه بوه است.

وی اظهار داشت: از این مقدار تولیدات 9.5 میلیون تن از سوی وزارت بازرگانی از کشاورزان کشور خریداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: بقیه تولیدات مازاد مصرف نیز از طریق بخشهای خصوصی و دیگر دستگاههای از کشاورزان و تولیدکنندگان خرید شده است.

کابلی اظهار داشت: در سال زراعی جاری به رغم شرایط سخت آب و هوایی و وجود برخی مشکلات، 12 استان کشور در زمینه تولید گندم نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشتند و پیشتاز بودند.

مدیرکل دفتر ذرت، نباتات و علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی گفت: استانهای فارس، خوزستان و گلستان همچنان رکوردار تولید گندم در کشور هستند و بیشترین مقدار این محصول در این استانها تولید شده است.

وی تهیه کودهای شیمایی مانند فسفات و ازته را از جمله مشکلات فراروی کشاورزان برشمرد و گفت: برای تهیه این نهاده های کشاورزی در سال جاری با کمبود شش هزار میلیارد ریال اعتبار مواجه هستیم.

کسری شش هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید نهاده های کشاورزی

وی عنوان کرد: در سال جاری شش هزار میلیارد ریال برای تهیه کودهای شیمیایی تخصیص یافت، درحالیکه نیاز واقعی 12 هزار میلیارد ریال است.

کابلی افزود: در زمان حاضر 297 کارخانه خشک کن ذرت دانه‌ای در 20 استان کشور با ظرفیت دو هزار و 847 تن در ساعت فعال هستند.

مدیر کل دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 81 درصد ذرت بذری در اردبیل و 19 درصد در سایر استانهای کشور تولید می شود، افزود: 24 واحد در بخش خصوصی و چهار واحد در بخش دولتی ذرت بذری تولید می‌کنند.