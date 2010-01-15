سایپا 53 درصد سهم بازار ایران را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرزاد نشان شامگاه پنجشنبه در بیست و سومین نشست مدیران سایپا و دومین نشست مدیران گروه خودروسازی سایپا در گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: این شرکت رتبه اول را در میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش شرکتهای عرضه کننده خودرو را دارست.

وی اظهار داشت: برای ارایه خدمات مطلوبتر، از سال آینده خودرو پراید اوتوماتیک به محصولات گروه خودرو سازی سایپا اضافه می شود.

وی به قیمت تولیدات این گروه اشاره و اضافه کرد: خودروهایی که در داخل فروخته می شوند، از خارج ارزانتر است و به عنوان نمونه خودرو پراید در خارج از کشور 10 میلیون ریال گرانتر است.

نشان، قیمت خودرو پراید تولیدی این گروه را در کشور 75 میلیون و 500 هزار ریال اعلام کرد.

مدیرفروش گروه خودروسازی سایپا بیان داشت: سالانه 140 تا 150 هزار دستگاه خودروی اعتباری تولیدی این شرکت بفروش می رسد و شرکت سایپا تنها شرکتی است که تحت وب کار می کند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز گفت: خودرو به عنوان کالایی است که مردم در موردش اظهارنظر می کنند و با توسعه زندگی شهرنشینی، خودرو به خانه دوم مردم تبدیل شده است.

نعمت الله پوستین دوز افزود: امروز بسیاری از مردم اطلاعاتشان از خودرو سازان بیشتر است و آگاهی مردم باعث می شود، سطح توقعات از خودروسازان بالاتر برود و این باعث پیشرفت می شود.

وی اظهار داشت: گروه خودروسازی سایپا در دهه گذشته سهم بالایی در اولین خرید خودرو مردم ایفا کرده است و با مطالعات سازمانهای نظارتی بیرون سایپا در انتخاب هر خودرو، 35 تا40 درصد انتخاب مشتریان براساس خدمات پس از فروش است.

پوستین دوز بیان داشت: خدمات خوبی که نمایندگیهای این گروه در استانها ارایه می دهند، باعث می شود وابستگی مشتریان به دلیل قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به سایپا بیتشر شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: سیاست گروه سایپا این است که خودرو با قیمت مناسب در محصولات جاری و آینده توسعه دهیم وکلیدی ترین شاخص انتخاب محصولات بعد از خدمات پس از فروش، قیمت است.

وی تنوع محصولات را از دیگر شاخصهای انتخاب خودرو بیان کرد و گفت: در گروه سایپا، پنج خودرو ساز داریم که دو نوع خودروهای سنگین حمل و نقل و تجاری تولید می کنند.