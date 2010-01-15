نماینده مازندران حساس ترین بازی بسکتبال کشوررا به سود خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دو تیم کوچین آمل و هیئت بسکتبال کردستان درهفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور که در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد تیم کوچین موفق شد با نتیجه 95 بر 86 تیم کردستانی را باشکست بدرقه کند و انتقام شکست دور رفت را از این تیم بگیرد.

تیم کوچین آمل در هر چهار کوارتر این دیدار از برتری خود را برابر حریف کردستانی حفظ کرد و در پایان این دیدارهم با اختلاف 9 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کوچین در این دیدار برای پیروزی برابر تیم میانه های جدول داشتند عاملی مضاعف برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

با صلاحدید محمد ملکشاه سرمربی تیم کوچین آمل ، برخی بازیکنان ذخیره این تیم در کوارتر سوم وچهارم بازی به میدان آمدند که بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

حضور حدود هزار نفر از تماشاچیان آملی بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان، سهم به سزایی دربرتری تیم کوچین داشت.

تیم کوچین آمل با این پیروزی 25 امتیازی شد و در مکان سوم جدول رده بندی این مسابقات باقی ماند. کوچین آمل درهفته پانزدهم این مسابقات پنجشنبه هفته آینده میهمان تیم اسدآباد همدان است.

مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور با حضور 20 تیم در دو گروه ده تیمی به صورت رفت وبرگشت برگزار می شود. تیم کوچین آمل به عنوان تنها نماینده مازندران در گروه یک این مسابقات حضور دارد.