تاکید متکی برتحرک جمعی برای مقابله با تروریسم وتغییر ساختار سازمان ملل

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لیبی، منوچهر متکی که برای سفری دو روزه عازم لیبی شده است پنجشنبه شب در دیدار با موسی کوسه همتای لیبیایی خود با اشاره به وجود حوزه های مختلف همکاری به ویژه همکاری های اقتصادی حضور نمایندگان شرکت ها و فعالان اقتصادی در هیئت همراه را فرصتی مغتنم برای طراحی دور جدیدی از ظرفیت های بالقوه توصیف کرد.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفرهای متقابل مقامات دو کشور در سطوح بالا زمینه را برای طراحی و برنامه ریزی جدید جهت روابط و همکاری های بیشتر مساعد خواند و ورود به یک گفتمان جدی در حوزه های کلان را مورد تاکید قرار داد.

متکی در ادامه با اشاره به منافع و نگرانی ها و راهبرد دو کشور در عرصه بین المللی بر ضرورت ایجاد ساختارهای عادلانه تر و منطقی تر بین المللی و تجدید ساختار شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.





وی پیرامون تحولات منطقه با اشاره به شکست سیاست ها و روش های مداخله گرایانه و قهرآمیز قدرت های بزرگ تصریح کرد: برای استقرار امنیت ثبات و توسعه و جلوگیری از نفوذ بیگانگان به بهانه مبارزه با تروریسم که حاصل آن تا کنون توسعه تروریسم افراط گرایی و نا امنی بوده است باید تحرک جمعی بیشتری داشته باشیم.





وزیر امور خارجه با اشاره به سیاست های ظالمانه قدرت ها برای حفظ موجودیت غیر مشروع رژیم صهیونیستی دو تجاوز اخیر این رژیم در سه سال اخیر در لبنان و غزه را موجب مفتضح شدن رژیم صهیونیستی و حامیان آن دانست.