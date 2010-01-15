مدافع عنوان قهرمانی از سد پالرمو گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها پنجشنبه شب در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایتالیا با نتیجه 2 بر صفر در ورزشگاه المپیک رم مقابل پالرمو به برتری رسید. الساندر کولارف (57) و سرجیو فلوکاری (74) برای لاتزیو در این دیدار گل زدند.

اودینزه در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با گل‌های فرانچسکو لودی (45 - پنالتی) و برناردو کورادی (60)، میهمان خود لومتزانه را شکست داد.

فیورنتینا هم در زمین خود با حساب 3 بر 2 از سد کیه‌وو گذشت. آدریان موتو (34 و 77) و خوما باباکار (75) در این بازی گل‌های فیورنتینا را به ثمر رساندند و برای کیه وو، گرامچوئه (7) و سیمون بنتیووگلیو (37) گل زدند.

مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها از 20 ژانویه آغاز خواهد شد.