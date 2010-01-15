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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

جام حذفی ایتالیا/

مدافع عنوان قهرمانی از سد پالرمو گذشت

مدافع عنوان قهرمانی از سد پالرمو گذشت

تیم فوتبال لاتزیو با غلبه بر پالرمو به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایتالیا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها پنجشنبه شب در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایتالیا با نتیجه 2 بر صفر در ورزشگاه المپیک رم مقابل پالرمو به برتری رسید. الساندر کولارف (57) و سرجیو فلوکاری (74) برای لاتزیو در این دیدار گل زدند.

اودینزه در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با گل‌های فرانچسکو لودی (45 - پنالتی) و برناردو کورادی (60)، میهمان خود لومتزانه را شکست داد.

فیورنتینا هم در زمین خود با حساب 3 بر 2 از سد کیه‌وو گذشت. آدریان موتو (34 و 77) و خوما باباکار (75) در این بازی گل‌های فیورنتینا را به ثمر رساندند و برای کیه وو، گرامچوئه (7) و سیمون بنتیووگلیو (37) گل زدند.

مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها از 20 ژانویه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1017374

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