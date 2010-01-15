افتتاح چهار پروژه عمرانی در دانشگاه شهید چمران در دور سوم سفر استانی

به گزارش خبرنگار مهر، چهار پروژه عمرانی در دور سوم سفرهای استانی در دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان این دانشگاه افتتاح و کلنگ زنی شد.

افتتاح و راه اندازی ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی یکی از این پروژه ها است. این ساختمان با زیربنای 8 هزار و 250 مترمربع در قالب دو سالن همایش و اجتماعات، دو سالن جمعی، 37 اتاق اساتید، 21 کلاس و یک آزمایشگاه زبان افتتاح شد.

این ساختمان با هزینه 40 میلیارد ریال ساخته شد و در نیمسال دوم تحصیلی در بهمن ماه کلاسهای درسی دانشجویان ادبیات و زبانهای خارجی در ساختمان جدید این دانشکده برگزار می شود.

استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره شهید تندگویان دو پروژه عمرانی دیگر است که به منظور ایجاد فضای ورزشی در مجتمع خوابگاهی افتتاح شد.

علاوه بر این طی مراسمی با حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، ساختمان جدید دانشکده مهندسی علوم آب کلنگ زنی شد.



دانشکده آب دانشگاه شهید چمران به عنوان اولین قطب علمی این دانشگاه و تنها قطب علمی آب در کشور محسوب می شود. با توجه به راه اندازی رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشکده، ساخت ساختمان جدید این دانشکده در دستور کار قرار گرفت.