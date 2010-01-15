  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

افتتاح چهار پروژه عمرانی در دانشگاه شهید چمران در دور سوم سفر استانی

افتتاح چهار پروژه عمرانی در دانشگاه شهید چمران در دور سوم سفر استانی

چهار پروژه عمرانی دانشگاه شهید چمران اهواز در دور سوم سفرهای استانی با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار پروژه عمرانی در دور سوم سفرهای استانی در دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان این دانشگاه افتتاح و کلنگ زنی شد.

افتتاح و راه اندازی ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی یکی از این پروژه ها است. این ساختمان با زیربنای 8 هزار و 250 مترمربع در قالب دو سالن همایش و اجتماعات، دو سالن جمعی، 37 اتاق اساتید، 21 کلاس و یک آزمایشگاه زبان افتتاح شد.

این ساختمان با هزینه 40 میلیارد ریال ساخته شد و در نیمسال دوم تحصیلی در بهمن ماه کلاسهای درسی دانشجویان ادبیات و زبانهای خارجی در ساختمان جدید این دانشکده برگزار می شود.

 استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره شهید تندگویان دو پروژه عمرانی دیگر است که به منظور ایجاد فضای ورزشی در مجتمع خوابگاهی افتتاح شد.

علاوه بر این طی مراسمی با حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، ساختمان جدید دانشکده مهندسی علوم آب کلنگ زنی شد.

دانشکده آب دانشگاه شهید چمران به عنوان اولین قطب علمی این دانشگاه و تنها قطب علمی آب در کشور محسوب می شود. با توجه به راه اندازی رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشکده، ساخت ساختمان جدید این دانشکده در دستور کار قرار گرفت. 

کد مطلب 1017375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها