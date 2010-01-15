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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

پیشرفت فیزیکی سد ژاوه و سامانه انتقال به 20 درصد رسید

پیشرفت فیزیکی سد ژاوه و سامانه انتقال به 20 درصد رسید

سنندج - خبرگزاری مهر: مجری طرح سد ژاوه و سامانه انتقال از پیشرفت فیزیکی 20 درصدی این طرح در طول یک سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اصغر حاج ملاعلی شامگاه پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات انحراف آب سد مخزنی ژاوه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتنونی پروژه اظهار داشت: با توجه به تخصیص به موقع اعتبارات و همچنین فعالیت های شرکتهای پیمانکار میزان پیشرفت فیزیکی پروژه در یک سال به 20 درصد رسید است.

وی عنوان کرد: سد ژاوه در راستای تامین آب کشاورزی و شرب ساخته می شود که علاوه بر تامین آب مورد نیاز برای منطقه و محدوده اطرف بخشی از آب آن نیز به دشتهای قروه و دهگلان که با کاهش حفره های زیرزمینی مواجه شده اند، انتقال داده خواهد شد.

مجری طرح سد ژاوه و سامانه انتقال بیان داشت: مخزن سد ژاوه 170 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره سازی دارد که حوزه آبریز این سد در طول یک سال حدود 290 میلیون متر مکعب آب خواهد داشت و پیش بینی می شود که با بهره برداری از این طرح بخش زیادی از زمین های کشاورزی اطرف تحت پوشش قرار گیرند.

حاج ملاعلی افزود: افزایش سطح زیرکشت زمین های کشاورزی در محدوده سد و همچنین انتقال آب آن به دشتهای قروه و دهگلان، توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد طرحهای گردشگری با توجه به وضعیت و موقعیت مکانی این طرح و اجرای سامانه انتقال و آبیاری به زمین های کشاورزی در طول مسیر از جمله دستاوردهای است که با اجرای طرح سد ژاوه در منطقه ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کل اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح دو هزار و 660 میلیارد ریال خواهد بود که در طول سال جاری مبلغ 380 میلیارد ریال از این اعتبار که ملی است جذب و در حال هزینه است و با توجه به همکاری های که از سوی مسئولان وزارت نیرو صورت می گیرد تاکنون هیچ گونه مشکل کمبود اعتباری نداشته ایم.

مجری طرح سد ژاوه و سامانه انتقال افزود: طرح سامانه انتقال این طرح نیز با ظرفیت 15 میلیون متر مکعب آب را به دشتهای قروه و دهگلان انتقال خواهد داد که طول مسیر این خط انتقال حدود 36 کیلومتر می باشد.

عملیات اجرایی سد ژاوه و سامانه انتقال از سال گذشته آغاز و بر اساس برنامه زمانبندی شده قرار است تا پایان سال 1391 این طرح به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1017380

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