علی‌اشرف نظری دبیر علمی این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: برای این همایش 280 خلاصه مقاله ارسال شده که 182 مقاله آن پذیرفته شد. همچنین 135 مقاله هم به دبیرخانه ارسال شد که 65 مقاله آن به تائید رسید.

وی افزود: در این همایش یکروزه 11 مقاله ارائه خواهد شد. دو سخنران پاکستانی (سکندر عباس و رشیده حسن) هم مهمانان خارجی همایش را تشکیل می‌دهند البته علاوه بر آنها، افرادی از دیگر کشورها مهمان ما خواهند بود اما سخنرانی نخواهند داشت.

نظری اضافه کرد: غلامحسین ابراهیمی دینانی سخنرانی افتتاحیه و میرجلا‌الدین کزازی سخنرانی اختتامیه این همایش خواهند بود.

دبیر همایش بین‌المللی ایران فرهنگی همچنین از انتشار خلاصه مقالات در روز برگزاری همایش و انتشار مجموعه مقالات برگزیده در فروردین ماه سال آینده خبر داد.

دومین همایش بین‌المللی "ایران فرهنگی" با عنوان "ایران فرهنگی و جهانی‌شدن؛ چشم‌اندازی به آینده" در محورهای "فرهنگ و هویت"، "میراث مشترک فرهنگی، هنری و تمدنی"، "دین"، "سیاست"، "زبان فارسی" از ساعت 8:30 تا 17 روز چهارشنبه 30 ماه جاری در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران واقع در پل گیشا، خیابان جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار می‌شود.