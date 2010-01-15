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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

صلیب سرخ جهانی اعلام کرد:

50 هزار کشته و 3 میلیون آسیب دیده در زلزله ویرانگر هائیتی

50 هزار کشته و 3 میلیون آسیب دیده در زلزله ویرانگر هائیتی

کمیته بین المللی صلیب سرخ تعداد کشته های زلزله ویرانگر هائیتی را 40 تا 50 هزار نفر و شمار آسیب دیدگان را سه میلیون نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ژاویر کستلانوس" رئیس منطقه آمریکایی کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیتهای هلال احمر روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تعداد کشته های زلزله ویرانگر هائیتی را 40 تا 50 هزار نفر اعلام کرد.

وی همچنین تعداد افرادی را که تحت تاثیر این زلزله بی خانمان یا زخمی شدند، سه میلیون نفر اعلام کرد.

کستلانوس در ادامه از افزایش آمار تلفات در نتیجه زمین لرزه 7.3 ریشتری که روز سه شنبه پایتخت هائیتی و مناطق اطراف را لرزاند، خبر داد.

این درحالی است که "ژان ماکس بلریو" نخست وزیر هائیتی گفته بود: احتمال می رود بیش از 100 هزار نفر بر اثر زلزله شدید عصر سه شنبه در هائیتی کشته شده باشند.

در نتیجه این زلزله، اکثر بیمارستانها، مدارس، ساختمانهای دولتی، کاخ ریاست جمهوری و بسیاری از خانه های مردم بر اثر این زلزله که شدیدترین زلزله در 200 سال گذشته به شمار می رود، ویران شده اند.

کد مطلب 1017396

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