بسته های تشویقی منطقه آزاد قشم برای سرمایه گذاران ایرانی مقیم امارات

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فواد شکوری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بحران اقتصادى کنونى در کشورهاى همسایه به ویژه امارات و دبى منجر شده که بحث سرمایه هاى سرگردان در این مناطق قوت گیرد و در حال حاضر مناطق آزاد کشورمان بهترین فرصت را براى جذب این سرمایه هاى سرگردان دارند.

شکورى بیان کرد: به منظور جذب سر مایه هاى سرگردان دبى و امارات که پیش از این توسط ایرانیان مقیم خارج در این مناطق سرمایه گذارى شده بود و به دلیل بحران اقتصادى در مناطق یاد شده به صورت سرمایه هاى سرگردان از آنها یاد مى شود سازمان منطقه آزاد قشم با اختصاص بسته هاى تشویقى به ایرانیان مقیم خارج از سرمایه هاى سرگردان آنها به نحو احسن استقبال کند.

وى افزود: بسته تشویقى شامل تشویق هاى مضاعفى است که در بخشهاى مختلف دراختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

به گفته وى، در کلیه موارد اعم از صدور موافقت نامه اصولى، صدور ثبت شرکت تحقیقاتى به صورت ویژه در این بسته تشویقى قرار خواهد گرفت.