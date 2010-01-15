الریاضی لبنان و الجلای سوریه پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، الریاضی لبنان در گروه اول رقابتها در دیدار با تیم ملی امارات با نتیجه 95 بر 81 به پیروزی دست پیدا کرد و الجلای سوریه هم در گروه دوم با حساب 89 بر 76 از سد اسمارت گیلاس گذشت.
- این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
*النصر امارات - الزین اردن
* الجزیره مصر - الوحده سوریه
* شانویل لبنان - اسمارت گیلاس فیلیپین
مسابقات بسکتبال بینالمللی جام شیخ راشد دبی تا 4 بهمنماه ادامه خواهد داشت. مهرام ایران، الریاضی لبنان، الوحده سوریه، الجزیره مصر و تیم ملی امارات (گروه A) و زین اردن، الجلا سوریه، شانویل لبنان، اسمارت گیلاس فیلیپین و النصر امارات (گروه B) شرکت کنندگان در این دوره از رقابتها هستند.
تیم مهرام که عنوان قهرمانی رقابتهای 2006 این مسابقات را در اختیار دارد، در نخستین دیدار خود با نتیجه 90 بر 80 الجزیره مصر را شکست داد. این تیم روزهای جمعه و شنبه با قرعه استراحت روبهرو است. مهرام روز یکشنبه (27 دی ماه) دومین دیدار مقدماتی خود را مقابل الوحده سوریه برگزار خواهد کرد.
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