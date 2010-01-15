الریاضی لبنان و الجلای سوریه پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، الریاضی لبنان در گروه اول رقابت‌ها در دیدار با تیم ملی امارات با نتیجه 95 بر 81 به پیروزی دست پیدا کرد و الجلای سوریه هم در گروه دوم با حساب 89 بر 76 از سد اسمارت گیلاس گذشت.

- این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

*النصر امارات - الزین اردن

* الجزیره مصر - الوحده سوریه

* شانویل لبنان - اسمارت گیلاس فیلیپین

مسابقات بسکتبال بین‏المللی جام شیخ راشد دبی تا 4 بهمن‏ماه ادامه خواهد داشت. مهرام ایران، الریاضی لبنان، الوحده سوریه، الجزیره مصر و تیم ملی امارات (گروه A) و زین اردن، الجلا سوریه، شانویل لبنان، اسمارت گیلاس فیلیپین و النصر امارات (گروه B) شرکت کنندگان در این دوره از رقابت‎ها هستند.

تیم مهرام که عنوان قهرمانی رقابت‎های 2006 این مسابقات را در اختیار دارد، در نخستین دیدار خود با نتیجه 90 بر 80 الجزیره مصر را شکست داد. این تیم روزهای جمعه و شنبه با قرعه استراحت روبه‌رو است. مهرام روز یکشنبه (27 دی ماه) دومین دیدار مقدماتی خود را مقابل الوحده سوریه برگزار خواهد کرد.