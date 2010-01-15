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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

بسکتبال جام شیخ راشد/

الریاضی لبنان و الجلای سوریه پیروز شدند

الریاضی لبنان و الجلای سوریه پیروز شدند

تیم‌های الریاضی لبنان و الجلای سوریه پنجشنبه شب در ادامه رقابت‌های بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دبی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الریاضی لبنان در گروه اول رقابت‌ها در دیدار با تیم ملی امارات با نتیجه 95 بر 81 به پیروزی دست پیدا کرد و الجلای سوریه هم در گروه دوم با حساب 89 بر 76 از سد اسمارت گیلاس گذشت.

- این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
*النصر امارات - الزین اردن
* الجزیره مصر - الوحده سوریه
* شانویل لبنان -  اسمارت گیلاس فیلیپین

مسابقات بسکتبال بین‏المللی جام شیخ راشد دبی تا 4 بهمن‏ماه ادامه خواهد داشت. مهرام ایران، الریاضی لبنان، الوحده سوریه، الجزیره مصر و تیم ملی امارات (گروه A) و زین اردن، الجلا سوریه، شانویل لبنان، اسمارت گیلاس فیلیپین و النصر امارات (گروه B) شرکت کنندگان در این دوره از رقابت‎ها هستند.

تیم مهرام که عنوان قهرمانی رقابت‎های 2006 این مسابقات را در اختیار دارد، در نخستین دیدار خود با نتیجه 90 بر 80 الجزیره مصر را شکست داد. این تیم روزهای جمعه و شنبه با قرعه استراحت روبه‌رو است. مهرام روز یکشنبه (27 دی ماه) دومین دیدار مقدماتی خود را مقابل الوحده سوریه برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1017402

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