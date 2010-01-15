بودجه های جاری و عمرانی به صورت لایحه ارائه نشده است

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بودجه های جاری و عمرانی سال 89 تاکنون به صورت لایحه به مجلس ارائه نشده است، اظهار داشت: از آنجا که امکان تغییراتی در میزان بودجه های جاری و عمرانی وجود دارد از این رو نمی توان عدد و رقم دقیقی ارائه کرد.

وی در عین حال افزود: با توجه به پیش بینی های کارشناسانه ای که در این زمینه به عمل آمد بودجه های جاری دانشگاههای تازه تاسیس که زیر ساختهای مناسبی برای آنها ایجاد نشده حدود 30 تا 34 درصد رشد داشته است.

رشد قابل توجه بودجه های فرهنگی و صنفی دانشگاهها

متکان با بیان اینکه این افزایش شامل دانشگاههای بزرگ نمی شود، ادامه داد: بودجه های جاری شامل بودجه های فرهنگی و صنفی می شود که در بودجه های سال 89 از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند.

وی به وضعیت بودجه های عمرانی اشاره کرد و به مهر گفت: در ابتدا بودجه های عمرانی اعلام شده با بودجه های پیشنهادی ما همخوانی نداشت و کاهش نشان می داد از این رو اخیرا پیگیریهایی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت که در نتیجه موفق به بهبود میزان این بودجه ها شدیم.

جزئیات رشد بودجه های عمرانی دانشگاهها

معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: در بودجه های عمرانی نمی توان گفت رشد داشتیم یا خیر چرا که میزان بودجه های عمرانی بسته به تعداد پروژه های عمرانی است که در دانشگاهها تعریف و اجرایی می شود ولی به طور کلی با بهبودی وضعیتی که معاونت برنامه ریزی وزارت علوم در اجرای این پروژه ها صورت داده است بودجه عمرانی بین 20 تا 50 درصد رشد داشته است.

متکان با اشاره به رشد 20 تا 25 درصدی بودجه های عمرانی دانشگاههای بزرگ افزود: بودجه های عمرانی دانشگاههای در حال تاسیس تا بیش از 34 درصد رشد داشته است.