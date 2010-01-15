آغاز خورشیدگرفتگی در آسمان ایران/ کسوف را با چشم غیرمسلح رصد نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، این خورشید گرفتگی از غرب آفریقا آغاز می شود و در شرقی ترین نقطه چین به پایان می رسد.

خورشید گرفتگی حلقوی هنگامی رخ می دهد که از سطح زمین، اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه ظاهری خورشید دیده می شود. در گرفت حلقوی بخشی از خورشید به صورت حلقه روشن در اطراف ماه قابل رویت خواهد بود. این گرفت بیست و سومین گرفت از 70 گرفت دوره 141 ساروسی است. هر ساروس عبارت است از یکسری گرفت هایی که با فاصله 18 سال و 11 روز و 8 ساعت به طور منظم رخ می دهد.

این خورشیدگرفتگی در ایران به وقت رسمی (نصف النهار مرزی ایران) از ساعت 9 و 20 دقیقه تا 9 و 30 آغاز شد و تا ساعت 11 و 30 دقیقه ادامه دارد. بهترین نقطه مشاهده گرفت در ایران در شهرهای جنوبی کشور است و هرچه به سمت شهرهای شمالی کشور حرکت کنیم کمترین مقدار کسوف مشاهده می شود.

طبق گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این گرفتگی در بخشی از کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، زئیر، اوگاندا، کنیا، جزایر مالدیو، جنوب هند، سری لانکا، بنگلادش، میانمار و چین به صورت حلقوی دیده می شود. این گرفتگی در بیشتر آسیا، مرکز و جنوب اروپا و آفریقا (جز غرب، شمال غرب و بخش کوچکی از جنوب آن) نیز به صورت جزئی مشاهده می شود.

هشدار برای رصد خورشیدگرفتگی

اسدالله قمری نژاد دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با تاکید بر استفاده از ابزارهای مناسب برای رصد خورشیدگرفتگی به مهر گفت: برای رصد این پدیده لازم است از فیلترهای مناسب استفاده شود.

قمری نژاد تاکید کرد: رصدگران قبل از رصد کسوف لازم است فیلترهای خود را بررسی کنند تا نسبت به وجود سوراخ و پارگی در سطح آن اطمینان حاصل کنند در غیر این صورت دچار آسیبهای جدی در ناحیه چشم می شوند.