پایان خوب بازار IT در سال 2009 با وجود بحرانهای اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات موسسه گارتنر نشان می دهد که بازار IT در سه ماه پایانی سال 2009 یک رشد فروش 1/22 درصدی رایانه را پشت سر گذاشته است.

بیشترین توفیق این بازار در بخش فروش رایانه های قابل حمل کوچک (نت بوکها) و نوت بوکها به ثبت رسیده و در سطح جهانی 90 میلیون رایانه از این نوع به فروش رفته است.

همچنین یکی دیگر از دلایل رشد بازار IT در سه ماهه چهارم سال گذشته، کاهش قیمت رایانه ها بود به طوری که در این دوره زمانی قیمت متوسط یک رایانه 660 دلار بوده است.

براساس گزارش پی. سی. وورد، شرکت HP با در اختیار داشتن 8/19 درصد از فروش رایانه در راس این بازار قرار دارد و "ایسر" با 5/13 درصد در رتبه دوم ایستاده است.

"دل" با 5/11 درصد در سکوی سوم، "لنوو" با 7/8 درصد و توشیبا با 3/5 درصد در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. 1/41 درصد باقی مانده از این بازار در اختیار سایر تولیدکنندگان جهانی رایانه است.

از دیدگاه فضای جغرافیایی فروش رایانه، بررسیهای گارتنر نشان می دهد که بیشترین رشد در کشورهای نوظهور به ثبت رسیده است به طوری که در آسیا - اقیانوسیه رقم افزایش به 44 درصد و در آمریکای جنوبی به 43 درصد رسیده است. فروش رایانه در بازار آمریکا در سه ماهه چهارم سال گذشته برابر با 26 درصد بود این درحالی است که بازار اروپا، خاورمیانه و آفریقا تنها با یک رشد 6/3 درصدی مواجه بود.