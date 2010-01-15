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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

عرضه اولین کارتهای حافظه میکرو اس. دی 32 گیگابایتی

عرضه اولین کارتهای حافظه میکرو اس. دی 32 گیگابایتی

شرکت کره جنوبی سامسونگ از عرضه اولین کارتهای حافظه "میکرو اس. دی" با گنجایش 32 گیگابایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامسونگ تولید کننده جهانی کارتهای حافظه "میکرو اس. دی" اولین سری از این کارتها با ظرفیت 32 گیگابایت را تولید کرد.

این کارتها که در هفته های آینده وارد بازار می شوند از هشت مخزن 32 گیگابایتی با فناوری NAND استفاده می کنند و با ساختار 20 نانومتری ساخته شده اند.

کارت حافظه "میکرو اس. دی" 32 گیگابایتی سامسونگ برای استفاده در تلفنهای همراه بسیار مناسب است و به این ترتیب می تواند حافظه تلفنهای همراه را به دو برابر میزان کنونی برساند.

در حال حاضر حداکثر گنجایش کارتهای حافظه میکرو اس. دی در بازار 16 گیگابایت است.

براساس گزارش وب نیوز، سامسونگ تاکنون اطلاعاتی درباره قیمت این کارتهای جدید ارائه نکرده است.

کد مطلب 1017409

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