"مقلد شیطان" فیلم شرافتمندی است

افشین صادقی با ابراز رضایت از حضور فیلم "مقلد شیطان" دربخش مسابقه فیلم‌های اول ودوم بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: تصور می‌کنم آرزوی هر کسی باشد در این جشنواره که ویترین سینمای ایران است، شرکت کند.

تهیه کننده "فرود در غربت"ادامه داد: امیدوارم این فیلم مورد توجه قرار گیرد وبتواند به جایگاهی که مستحق آن است دست یابد، من معتقدم که فیلم شرافتمندی ‌ساخته‌ام. بعد از گذشت دو سال که این فیلم به نمایش در می‌آید دوست دارم که واکنش منتقدان و مخاطبان را ببینم.

وی افزود: در ساخت "مقلد شیطان"هم به نگاه منتقدان وهم قضاوت مخاطبان توجه داشته‌ام.من به دنبال ساخت فیلمی‌ارزشمند بودم . این فیلم دو سال قبل در جشنواره برلین نیز پذیرفته‌شده‌بود اما من از اینکه "مقلد شیطان"درجشنواره‌ای متعلق به کشورم به نمایش درمی‌آید خوشحال‌تر هستم تا جشنواره‌ای مثل برلین.امیدوارم بتواند جوایزی را از آن خود کند.

نویسنده"مقلد شیطان" حمید نعمت‌الله است و کامبیز دیرباز، اصغر همت، شقایق فراهانی، سیروس ابراهیم زاده، ساره بیات، امید زندگانی و شیوا خنیاگر در آن بازی می‌کنند.

تبهکاری به نام جمشید سیف که با دقت و حوصله از سوژه های خود عکس و مدارکی را تهیه می کند با تهدید آنها مبنی بر برملا شدن مدارک مورد نظر، همکاری و همیاریشان را در انجام اعمال پلیدش جلب می کند و... .

مدیر فیلمبرداری این فیلم را مصطفی کشفی انجام داده و صدابرداری آن برعهده مازیار شیخ محبوبی بود. طراحی صحنه ولباس را هم فرهاد ویلکیچی و چهره پردازی را مهری شیرازی برعهده داشتند.

افشین صادقی فیلم سینمایی تهیه کنندگی "فرود در غربت " به کارگردانی سعید اسدی را هم انجام داده‌است.

