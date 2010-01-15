حریف ذوب آهن با مربیان جدید پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الاتحاد که شب گذشته با هدایت "حسن خلیفا" و "حمزه ادریس" مقابل الوحده صف آرایی کرده بود، این تیم را با نتیجه 3 بریک شکست داد و با 32 امتیاز به رده دوم جدول لیگ برتر عربستان نزدیک شد.

برای الاتحاد در این بازی سلطان النمری (56)، رضا تکر (61) و هشام ابوشروان (75) گلزنی کردند و تک گل تیم الوحده نیز که از امتیاز میزبانی بهره می برد را یوسف القدیوی در دقیقه 80 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

زوج حسن خلیفا" و "حمزه ادریس" به دنبال جدایی گابریل کالدرون از تیم فوتبال الاتحاد هدایت این تیم عربستانی را برعهده گرفت.

تیم الاتحاد عربستان در گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های ذوب آهن اصفهان، بنیادکار ازبکستان و تیم برتر پلی آف غرب آسیا همگروه است.

در دیگر دیدارهای باقیمانده از هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر عربستان تیم النصر با نتیجه 3 بر2 از سد نجران گذشت و الاتفاق نیز با 2 گل الحزم را از پیش رو برداشت.

جدول رده بندی لیگ برتر عربستان:

1- الهلال 44 امتیاز - 17 بازی

2- الشباب 36 امتیاز - 17 بازی

3- الاتحاد 32 امتیاز - 16 بازی

4- النصر 27 امتیاز - 15 بازی

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9- الحزم 16 امتیاز - 15 بازی

10- القادسیه 11 امتیاز - 17 بازی

11- الرائد 8 امتیاز - 16 بازی

12- نجران 7 امتیاز - 17 بازی