  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

هفته هفدهم لیگ برتر عربستان/

حریف ذوب آهن با مربیان جدید پیروز شد

حریف ذوب آهن با مربیان جدید پیروز شد

تیم فوتبال الاتحاد عربستان، حریف ذوب آهن اصفهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های این کشور را با پیروزی پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الاتحاد که شب گذشته با هدایت "حسن خلیفا" و "حمزه ادریس" مقابل الوحده صف آرایی کرده بود، این تیم را با نتیجه 3 بریک شکست داد و با 32 امتیاز به رده دوم جدول لیگ برتر عربستان نزدیک شد.

برای الاتحاد در این بازی سلطان النمری (56)، رضا تکر (61) و هشام ابوشروان (75) گلزنی کردند و تک گل تیم الوحده نیز که از امتیاز میزبانی بهره می برد را یوسف القدیوی در دقیقه 80 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

زوج حسن خلیفا" و "حمزه ادریس" به دنبال جدایی گابریل کالدرون از تیم فوتبال الاتحاد هدایت این تیم عربستانی را برعهده گرفت.

تیم الاتحاد عربستان در گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های ذوب آهن اصفهان، بنیادکار ازبکستان و تیم برتر پلی آف غرب آسیا همگروه است.

در دیگر دیدارهای باقیمانده از هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر عربستان تیم النصر با نتیجه 3 بر2 از سد نجران گذشت و الاتفاق نیز با 2 گل الحزم را از پیش رو برداشت.

جدول رده بندی لیگ برتر عربستان:
1- الهلال 44 امتیاز - 17 بازی
2- الشباب 36 امتیاز - 17 بازی
3- الاتحاد 32 امتیاز - 16 بازی
4- النصر 27 امتیاز - 15 بازی
----------------------------
9- الحزم 16 امتیاز - 15 بازی
10- القادسیه 11 امتیاز - 17 بازی
11- الرائد 8 امتیاز - 16 بازی
12- نجران 7 امتیاز - 17 بازی

کد مطلب 1017418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها