شمس بهترین مربی سال 2009 فوتسال جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شمس جایزه‌ای را به دست آورد که پیش از این مربیان بزرگی چون "خاویر لوزانو"، "خوزه ونانسیو لوپز هیرو" و "پائولو سزار" به دست آورده اند، جایزه "دیمیتری نیکولائو".

پایگاه خبری "فوتسال پلانت" با اشاره به انتخاب حسین شمس به عنوان بهترین مربی سال فوتسال جهان آورده است: " اگر فکر می کنید که سلطان فوتسال آسیا بودن کار آسانی است، بروید از ژوراندیرو، مربی برزیلی تیم زیر 23 سال ایران بپرسید که در رقابت‌های سال 2006 ازبکستان مقابل ژاپن تن به شکست داد و در آن سال تیم ایران برای نخستین بار عنوان قهرمانی آسیا را از دست داد.

در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه حسین شمس تیم ملی فوتسال ایران را به قدرت اول آسیا بدل ساخته، آمده است: انتظار و امید از تیم ملی فوتسال ایران بسیار بالاست و امروز تیم ایران، یک تیم جهانی شده است. تیم ملی فوتسال ایران یک تیم با استعداد و جوان است که سبک جدیدی از بازی را ارائه می کند. فوتسال ایران با شمس در بین قدرت‌های برتر جهان قرار گرفته است. بی شک درخشش در جام جهانی 2008 برزیل نمونه‌ای برای این پیشرفت است.

در سالهای 2003 و 2004 جهان عنوان بهترین مربی سال فوتسال جهان از آن "خاویر لوزانو" اسپانیایی شد. در سال 2007 و پس از دو سال وقفه در انتخاب بهترین مربی سال فوتسال دنیا "خوزه ونانسیو لوپز هیرو" از اسپانیا عنوان مربی سال فوتسال دنیا را به دست آورد. در سال 2008 نیز "پائولو سزار" از برزیل بهترین مربی سال فوتسال دنیا شد.