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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

هشدار اوغلو درباره تبدیل یمن به افغانستانی دیگر

هشدار اوغلو درباره تبدیل یمن به افغانستانی دیگر

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به افزایش درگیریها در یمن و نفوذ تروریسم در این کشور درباره تبدیل یمن به افغانستان دوم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، "اکمل الدین احسان اوغلو" که به دعوت "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک سفر کرده بود، درباره تبدیل یمن به کشوری مشابه با کشور جنگ زده افغانستان هشدار داد.

وی افزود: سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون کمکهای بشر دوستانه بسیاری را به یمن ارسال کرده است.

اوغلو گفت : شرایط جغرافیایی یمن، این کشور را به مکانی مناسب برای فعالیت بیشتر گروههای تروریستی تبدیل می کند.

سخنگوی سازمان ملل متحد اخیرا در گزارشی اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیریها میان نیروهای دولتی و گروه الحوثی در شمال یمن از سال 2004 تاکنون بیش از 200 هزار نفر آواره شدند.

کد مطلب 1017420

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