در گفتگو با مهر اعلام شد: شرایط ورود بدون کنکور به دوره دکتری در 30 دانشگاه کشور

جعفر هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دوره دکتری افزود: در هر رشته یک نفر می تواند بدون آزمون وارد مقطع دکتری شود.

وی افزود: متقاضیان باید حداقل دو مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی داشته باشند و حداقل معدل آنها بدون احتساب پایان نامه 17 باشد. ضمن اینکه پایان نامه خود را نیز باید با نمره عالی دفاع کرده باشند.

دبیر شورای استعدادهای درخشان وزارت علوم به مهر گفت: متقاضیان برای ورود بدون آزمون به مقطع دکتری می توانند تقاضای خود را به هر دانشگاه مجری دوره دکتری ارائه دهند.

وی اظهار داشت: البته اگر در رشته ای متقاضی برای ورود به دوره با تعداد مقالات بالاتری وجود داشته باشد این متقاضی در اولویت قرار می گیرد.

هزارجریبی گفت: دانشگاهها برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری در هر رشته مجاز به پذیرش یک نفر هستند و در صورتی که بخواهند بیش از این ظرفیت بپذیرند باید از دبیرخانه شورای هدایت استعداد درخشان مجوز داشته باشند.

وی اظهار داشت: دانشجویان متقاضی نیازی به مراجعه به وزارت علوم برای معرفی به دانشگاهها ندارند و می توانند مستقیم به دانشگاه مراجعه کنند.

دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم تعداد دانشگاههای مجری دوره دکتری را 30 دانشگاه عنوان کرد و گفت: شروع کلاسها برای این دانشجویان همزمان با شروع کلاس برای سایر دانشجویان خواهد بود.