تعیین چارچوب استقلال دانشگاهها با توجه به رعایت مقررات مالی

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با دیوان محاسبات مقرر شد ماده 49 قانون در مورد هیئت امنایی بودن دانشگاهها و استقلال دانشگاهها به صورت مشخصی درآید و چارچوبهای مشخص تری برای آن تدوین شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: بر این اساس استقلال مالی دانشگاهها باید ضمن رعایت ضوابط و انضباط های مالی حفظ شود.

وی اظهار داشت: دانشگاهها باید مقررات مالی را رعایت کنند اما در عین حال خدشه ای به استقلال آنها وارد نشود.

عباسپور اضافه کرد: تأکید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر این است که از پویایی، حرکت رو به جلو و ارتقای علمی دانشگاهها به دلیل مقررات مالی کاسته نشود.

استقلال دانشگاهها از مباحث کلیدی دانشگاهها است که بسیاری از منتقدان وزارت علوم از‌ آن به عنوان یک نقطه تاریک در این وزارتخانه یاد کرده و معتقدند که دانشگاهها استقلال لازم را ندارند.

دکتر رضا ملک زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه عدم ارائه استقلال واقعی به دانشگاهها و مقاومت در برابر آن را یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزش عالی دانست و گفت: وزارت علوم و بهداشت و در مواقعی هم شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه تصمیم گیری و استقلال واقعی به دانشگاهها نمی دهند و ما دانشگاه را همچون دبیرستان اداره می کنیم.

ملک زاده اضافه کرد: بودجه دانشگاهها در دست معاون پشتیبانی است اما در همه جای دنیا بودجه دانشگاه در اختیار استادان است. آموزش همانقدر مهم است که پژوهش و باید توجه کنیم فردی که همه عمر خود را در اختیار آموزش قرار داده به نحو درستی ارتقا پیدا کند.

البته موافققان عملکرد وزارت علوم اینگونه تفسیر نمی کنند بلکه معتقدند که استقلال دانشگاهها از سوی دولت رعایت می شود.

رئیس پیشین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه تلاش می شود قانون استقلال دانشگاهها در برنامه پنجم توسعه ادامه یابد گفت: قانون استقلال دانشگاهها فواید بسیاری داشته که سهولت بسیاری از ضوابط دانشگاهها یکی از این فواید است.

عزیزالله معماریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیریت وزارت علوم و جامعه دانشگاهی با بند الف ماده 49 قانون مبنی بر استقلال دانشگاهها موافق است. این قانون دستاوردهای بسیاری به لحاظ مالی، اداری، مدیریتی و علمی در سالهای اخیر در دانشگاهها داشتیم که همه آنها ناشی از بند الف ماده 49 بوده است.