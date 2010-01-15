مسکن مهر در زمین منازل اساتید دانشگاه سهند! / دیدگاه مخالف و موافق

یک منبع آگاه در دانشگاه صنعتی سهند تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق درباره اجرای این طرح به مهر گفت: یک قطعه از زمینهای دانشگاه صنعتی سهند تبریز که بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه صنعتی سهند به ساخت منازل مسکونی اعضای هیئت علمی اختصاص داشت در حال حاضر بر اساس بخشنامه های دولتی به مسکن مهر اختصاص یافته است. این در حالی است که مصوبه دانشگاه برای اختصاص زمینهای دانشگاه به اعضای هیئت علمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده بود.

وی ادامه داد: ساختمانهای چهار و پنج طبقه ای که در مجاورت مجتمع خوابگاهی دختران و پسران دانشگاه صنعتی سهند در قالب طرح مسکن مهر در حال احداث است به فضای خوابگاهها مشرف بوده و این امر بروز مخالفت مسئولان دانشگاه را در پی داشته است.

این مقام دانشگاهی که خواست نامش فاش نشود اضافه کرد: پیش از این در جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی سهند مقرر شده بود که برای حل مشکل مشرف بودن ساختمانهای مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه به خوابگاهها، منازل به صورت ویلایی ساخته شود.

این منبع آگاه گفت: اختصاص این زمین به ساخت منازل مسکونی استادان ضرورت دارد زیرا این دانشگاه در 40 کیلومتری تبریز قرار دارد و اعضای هیئت علمی که همگی در تبریز زندگی می کنند مجبور به طی کردن این مسافت دو بار در روز هستند.

وی افزود: با وجود مستندات موجود و تلاش مسئولان دانشگاه برای حفظ زمین مورد نظر، این قطعه زمین مازاد بر نیاز دانشگاه تشخیص داده شده و بر اساس بخشنامه های دولتی به مسکن مهر اختصاص یافت.

سند به نام مسکن مهر است

از سوی دیگر نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به مهر گفت: اگر اقدامی خلاف قانون انجام شده باشد راههای قانونی باز است و دانشگاه می تواند اعتراض کند.

دکتر محمدحسین فرهنگی با اشاره به بی خبری خود از آخرین وضعیت پیگیری‌ها گفت: پس از پیگیری های اولیه دانشگاه از مسئولان مسکن مهر جریان را جویا شدم. آنها نیز اقدام به اجرای طرح مسکن مهر در این قطعه زمین را غیرقانونی ندانسته و مستنداتی در اختیار دارند که بر این ادعا صحه می گذارد.

وی در ادامه تاکید کرد: هم اکنون سند این قطعه زمین به نام مسکن مهر صادر شده است.

این نماینده مجلس گفت: مسئولان مسکن مهر سعی بر تعامل با دانشگاه داشتند. حتی پس از اطلاع از مشکل اسکان اعضای هیئت علمی این دانشگاه موافقت کردند ساختمان هایی از مجتمع در حال احداث را برای این منظور اختصاص دهند.

وی در خصوص مشکل اشراف ساختمانهای در حال احداث به مجتمع خوابگاهی دانشگاه صنعتی سهند گفت: تا آنجا که می دانم محل احداث ساختمان های مسکن مهر با فضای خوابگاهها فاصله زیادی دارد.

پروژه بزرگ مسکن مهر از سال 86 تا کنون برای جلوگیری از روند رو به افزایش قیمتها و پاسخ به نیاز مسکن اقشار متوسط و ضعیف مطرح شده است.