به گزارش خبرگزاری مهر، گوشواره‌های سرمربی تیم فوتبال آرژانتین در سپتامبر به دلیل بخشی از بدهی وی به اداره مالیات ایتالیا ضبط شد.

بر پایه گزارش رویترز، مقامات اداره مالیات ایتالیا می گویند مارادونا از زمان حضور در تیم ناپل، 30 میلیون یورو مالیات به آنها بدهکار است.

اداره مالیات ایتالیا همچنین در سال 2006 دو ساعت مچی مارادونا به ارزش 11 هزار یورو را در حین یک دیدار خیریه در ناپل از این بازیکن ضبط کرده بود.

دیه گو مارادونا که تیم ملی آرژانتین را در رقابت‌های جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی رهبری خواهد کرد، در سال 1986 با این تیم به عنوان قهرمانی جهان رسید.