به گزارش خبرنگار مهر، فروغی از ادیبان و مترجمان دوره قاجار بود و بیشتر به عنوان چهره‌ای فرهنگی و فلسفی در ایران و جهان شناخته می‌شود.

با این حال وی در مقطعی از عمر خود و به ویژه بعد از انتخابش به عنوان نخست وزیر ایران و بعدها رئیس اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل بر سیاست متمرکز شد و سخنرانیهای متعددی در این زمینه انجام داد و مقالات مذکور هم در این دوره نوشته شده‌اند.

این کتاب با عنوان "سیاستنامه ذکاء الملک" شامل 25 مقاله و سخنرانی ذکاءالملک است که در 5 فصل مجزا گرد هم آمده‌اند.

مقالات مورد اشاره به اهتمام ایرج افشار و هرمز همایون پور تصحیح و ویرایش شده‌اند و اخیراً هم مجوز نشر آن صادر شده است.

کتاب 292 صفحه‌ای "سیاستنامه ذکاء الملک" توسط انتشارات کتاب روشن زیر چاپ رفته و به زودی منتشر می‌شود.

تاریخ مختصر ایران، تاریخ مختصر دولت قدیم روم، حکمت سقراط و افلاطون، اندیشه‌های دور و دراز، سیر حکمت در اروپا و آئین سخنوری و نیز تصحیح برخی متنهای فارسی از جمله کلیات سعدی و رباعیات خیام از دیگر آثار محمدعلی فروغی‌اند.