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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

سنگ آسمانی مرموز از کنار زمین عبور کرد

سنگ آسمانی مرموز از کنار زمین عبور کرد

سنگ آسمانی مرموز از کنار زمین عبور کرد و ناسا ضمن مردود دانستن فرضیه مصنوعی بودن این قطعه درخشان اعلام کرد که این سنگ بی هیچ تردیدی یک جرم آسمانی طبیعی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جرم آسمانی 2010 AL30 در روز 13 ژانویه در ساعت 12:46 به وقت گرینویچ (16:16 دقیقه به وقت کشورمان) از کنار زمین عبور کرد.

تاکنون تصور می شد که این قطعه درخشان می تواند قسمت خاموش شده یک موشک باشد اما اکنون ناسا ضمن مردود دانستن این فرضیه اعلام کرد که این قطعه بی هیچ تردیدی یک جرم طبیعی بوده و مصنوعی نیست.

این شهاب سنگ روز چهارشنبه از فاصله 130 هزار کیلومتری زمین عبور کرد که با توجه به فاصله 384 کیلومتری ماه از زمین، این شهاب سنگ به زمین بسیار نزدیک شده بود.

براساس گزارش ABC NEWS، قطر این شهاب سنگ بین 10 تا 15 متر تخمین زده شده است.

کد مطلب 1017437

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