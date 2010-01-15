چین دیپلماتی در سطح پایین به نشست نیویورک درباره ایران اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت چین درصدد اعزام دیپلماتی در سطح پایین به گفتگوهای نیویورک درباره برنامه هسته ای است که روز شنبه برگزار می شود.

دیپلماتهای انگلیس، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان بر این باورند که اعزام دیپلمات سطح پایین به معنای مخالفت چین با اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران یا ابراز مخالفت با فروش تسلیحات آمریکا به تایوان است.

این درحالی است که یک دیپلمات چینی اعلام کرده است : پکن اغلب دیپلماتهایی در سطح پایین به نشستهای مشابه با گفتگوهای 1+5 اعزام می کند.

رویترز در ادامه می نویسد: دیگر کشورهای گروه 1+5 مدیران سیاسی وزارت امور خارجه خود را به این نشست اعزام می کنند.

همچنین در خبری دیگر وزارت امور خارجه روسیه از برگزاری نشست گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران در روز شنبه در نیویورک خبر داده و شایعات درباره لغو این نشست را رد کرده است.

در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هنگام سفر خود به هاوایی در روز دوشنبه ادعا کرده بود که گروه 1+5 درباره اعمال تحریمها علیه ایران اواخر هفته نشستی را برگزار خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران بارها بر حقوق مشروع هسته ای خود از جمله حق غنی سازی اورانیوم تاکید کرده و گفته است تحت فشارها و تهدیدهای غرب هرگز از برنامه هسته ای صلح آمیز خود چشم پوشی نخواهد کرد.