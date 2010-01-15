بازسازی بافتهای فرسوده بدون توانمندسازی اقتصادی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی با بیان این مطلب اظهار داشت:‌ همانگونه که شهردار تهران نیز تاکید دارد توانمندسازی این مناطق از مهمترین اقدامات است که دولت نیز باید آن را دنبال کند و این کار بسیار سخت تر است و این از تخصص مدیران شهری است که می دانند با چه نوع فعالیتی شهر پویا و روان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در نوسازی باید چند هدف را مورد توجه قرار داد افزود:‌ در این نوسازی بافت‌ تاریخی نباید دچار آسیب شود همچنین سرانه‌های مورد نیاز در ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در طراحی نوسازی بافتهای فرسوده، کل شهر را در نظر گرفت و براساس استانداردها عمل کرد تا در آینده مورد سئوال قرار نگیریم و مسئولان شهری باید مشاوران را در جهت طراحی بر اساس این استانداردها و بدون لطمه زدن به شهر هدایت کنند.

مقیمی به طرح پیشنهادی مجلس در مورد نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره و تصریح کرد:‌ بر اساس طرحی که توسط برخی نمایندگان مجلس در مورد نوسازی بافتهای فرسوده پیشنهاد شده و اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند سیاست گذاری و نظارت در این حوزه به عهده دولت و وزارت مسکن و اجرای آن بر دوش شهرداری و سازمانهای وابسته به آن گذاشته شده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ در این طرح همچنین امکان حضور شخصیتهای حقوقی و حقیقی به منظور ورود به این عرصه پیش بینی شده که البته صلاحیت این افراد از سوی وزارت مسکن تعیین خواهد شد. همچنین موانع ورود بخش خصوصی به عنوان یک شخصیت مستقل نیز در صورت به تصویب رسیدن این طرح برداشته خواهد شد.

این نماینده با بیان اینکه اصل موضوع و مهمترین مشکل در نوسازی بافت فرسوده منابع مالی است گفت:‌ دولت منابع زیادی نداشته و این میزان منبع مالی برای انجام مطالعات و طراحی کافی است اما این بافتها متعلق به مردم است و باید راهی برای مشارکت مردم فراهم شود.

وی افزود : روح حاکم بر طرح مجلس، فعال کردن بخش خصوصی در احیای بافت فرسوده است که این یک تکلیف قانونی است و فراهم کردن حضور بخش خصوصی نیز برای جبران عقب ماندگیها است.