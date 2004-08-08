قهرمانان ازخدمت سربازي معاف مي شوند

به گزارش خبرنگار"مهر" معاون ورزشي و امور فدراسيونها سازمان تربيت بدني با بيان مطلب فوق درگفتگوبا سايت اطلاع رساني ورزش كشوردرخصوص برنامه هاي اين معاونت درسال 83 و با اشاره به تسهيلات درنظر گرفته شده براي قهرمانان گفت: تعدادي ازاين عزيزان براي دريافت مسكن يا زمين معرفي شده اند. اقداماتي هم براي معافيت ازخدمت ورزشكاران انجام شده كه اميدواريم اين اقدامات نتايج مطلوبي دربرداشته باشد.

علي كفاشيان افزود:برنامه هاي اين معاونت به دو بخش تقسيم شده است، آنچه كه دربخش برنامه هاي عام عنوان شده بطورخلاصه عبارت است: ازساماندهي اموررفاهي قهرمانان، انجام كليه امورمربوط به اعزام گروهها، افرادو تيمهاي ورزشي به خارج ازكشوربراساس مصوبات شوراي برون مرزي، ساماندهي ومديريت جلسات ماهانه روساي فدراسيونها با مديران سازمان، حركت به سمت تفويض اختياروواگذاري امورقابل واگذاري به فدراسيونها، برنامه ريزي و برگزاري مراسم تجليل ازقهرمانان ورزش ايران درسال 82، برنامه ريزي واجراي كليه برنامه هاي ورزشي براي گراميداشت هفته تربيت بدني و دهه فجروهمكاري دربرنامه ريزي اجرا ونظارت برمسابقات بين المللي كه دركشور برگزار مي شود.

معاون ورزشي و امور فدراسيونها سازمان تربيت بدني درخصوص برنامه هاي خاص اين معاونت گفت:برنامه هاي خاص اين معاونت عبارتنداز: بازنگري و اصلاح آئين نامه هاي انضباطي، قانونمند نمودن اعزام هاي خارج از كشور، تهيه منشور فدراسيونها درراستاي نظام مند كردن فدراسيونها.

وي افزود:درهمين راستا مي توان به اجرائي كردن نظام پاداش وتسهيلات قهرماني، نظارت برروند آماده سازي قهرمانان اعزامي به المپيك، پشتيباني و حمايتهاي لازم، نظارت مستمردرجهت نهادينه شدن بحث مبارزه با دوپينگ، تهيه دستورالعمل اعزام كارشناس يا نماينده حراست و گروههاي اعزامي به خارج ازكشور براساس تعداد نفرات، ارزهرسه ماه يكبار نيز اشاره كرد.

وي افزود:درنظرداريم عملكرد ورزشي هريك ازفدراسيونهاي ورزشي را ارزيابي كرده وبا تجهيز كليه واحدهاي اين دفتر به سيستم رايانه اي و حذف تدريجي انجام امور به صورت دستي زمينه را براي دستيابي به اطلاعات را تسهيل نماييم.

كفاشيان افزود: ازديگر برنامه هاي دردست انجام مي توان به ارتباط مستمربا مركز توسعه ملي مديريت جهت همكاري در زمينة اجراي نظام جامع تربيت بدني، مطالعه بررسي و برنامه ريزي درجهت رشد ورزش قهرماني و ساماندهي امورمربوط به بيمه و رفاه قهرمانان و پيشكسوتان درقالب صندوق اعتباري حمايت كه مهندس مهرعليزاده برعملي كردن آن تاكيد بسياري دارند اشاره كرد.

معاون ورزشي و امور فدراسيونهاي سازمان تربيت بدني درخصوص برنامه هاي پايگاههاي ورزش قهرماني اظهارداشت: در نظر داريم با همكاري كارشناسان، باشگاههاي ورزشي كشور را بر اساس سند راهبردي نظام توسعه تربيت بدني بررسي و ساماندهي نماييم همچنين ارزيابي عملكرد باشگاههاي خصوصي و دولتي و تجهيز باشگاهها را نيز در دستور كار قرارداده ايم. در بخش امور پايگاهها نيز نكات مهمي به نظرمان رسيد كه در برنامه هايمان گنجانده ايم اين نكات عبارتند از: تهيه فرم ملي شاخص هاي آمادگي جسماني ورزشكاران مستعد در رده هاي سني 15 الي 18 و 12 الي 15 سال كشور، تأسيس پايگاههاي ورزش قهرماني در شهرستانها با جمعيت بالاي 150 هزار نفر، تجهيز پايگاهها به دستگاههاي مدرن، راه اندازي پايگاههاي ورزشي قهرماني سنجش بانوان، تعديل و ساماندهي رشته هاي تحت پوشش طرح استعداديابي باهدف اصلاح فرايند استعداديابي، همكاري با كميته ورزشهاي پايه، ارزيابي عملكرد هياتهاي ورزشي استانها و تدوين نهايي طرح توسعه ورزش آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل در افق ده ساله. وي افزود: در بخش تقويم هاي ورزشي نيزعملكرد فدراسيونها درسه بخش: آموزش- مسابقات داخلي و مسابقات برون مرزي خلاصه شده است.

