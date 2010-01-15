4854 کانون تبلیغاتی فعال در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علیرضا کریمی در کارگاه آموزشی تبلیغات بازرگانی در زاهدان اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و 854 کانون تبلیغاتی فعال در کشور وجود دارد و رشته های بازار یابی و تبلیغات در چند دانشگاه کشور تأسیس شده است و مبانی علمی و اصولی این رشته را به دانشجویان آموزش می دهند .

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: برای تأثیر گذاری بیشتر برمخاطب، یک کانون تبلیغاتی باید به علوم روز چون جامعه شناسی و روانشناسی تسلط داشته باشد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان نیز در این کارگاه تبلیغات را موجب هویت بخشی فرهنگی و اجتماعی، شکوفایی اقتصاد، رشد صنعتی و افزایش کیفیت کالا عنوان کرد .

نورالله برشان با بیان اینکه "تبلیغاتی درست است که منجر به نشاط اجتماعی شود"، گفت: مهمترین ابزار تبلیغات روانشناسی اجتماعی و نیاز سنجی است .

وی اعلام کرد: در حال حاضر 79 کانون تبلیغاتی، 151 تابلو و استند و 2 تلویزیون شهری در استان فعال است.

همایش و کارگاه آموزشی یک روزه "تبلیغات بازرگانی" با هدف افزایش آگاهی مدیران کانونهای تبلیغاتی، مدیران مسئول نشریات و خبرگزاریها و روابط عمومی های استان سیستان و برگزار در تالار اشراق مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد زاهدان برگزار شد .