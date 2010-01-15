ایجاد کرسی نقد و بررسی در دانشگاه چمران اهواز

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات دور سوم سفرهای استانی در حوزه فرهنگی دانشگاهها افزود: برای بررسی چالشهای این حوزه نشستی با تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی، شورای صنفی و ورزشی در دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور مسئولان وزارت علوم و دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و در آن دانشجویان مطالبات خود را مطرح کردند و دستور رسیدگی به برخی از این مطالبات داده شد.



وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهار داشت: برخی از مشکلات صنفی مطرح شد که در این راستا مصوب شد دانشگاه شهید چمران نسبت به ایجاد کرسیهای نقد و بررسی به منظور ایجاد فضای تعامل و نقد و نقادی در دانشگاه اقدام کند و در این راستا مصوب شد تا دانشگاه آیین نامه های لازم را تدوین کند.



اسلامی، توسعه و ترویج انجمهای علمی را از دیگر مصوبات این نشست ذکر کرد و ادامه داد: با توجه به پتانسیل های علمی موجود در دانشگاه شهید چمران مقرر شد با تامین بودجه 40 میلیون تومانی از سوی معاونت علمی رئیس جمهوری نسبت به ترویج، توسعه و تقویت انجمنهای علمی این دانشگاه اقدام شود.



وی با اشاره به مطالبات کانونهای فرهنگی و هنری این دانشگاه ادامه داد: دبیر شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری خواستار توجه بیشتر به فضاهای فرهنگی و هنری در فضای آموزشی شد که در این زمینه بحث ایجاد و تشکیل مجامع تخصصی بر اساس آیین نامه جدید کانونها مطرح شد. این مجامع می توانند فضای تخصصی را در بستر کانونهای ایجاد کنند.



مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به زودی این سمت را به فرد دیگری خواهد سپرد به روز کردن کتابهای کتابخانه و ایجاد خدمات رفاهی مناسب در خوابگاهها را از تصمیمات دیگر دانست و خاطرنشان کرد: در بخش خوابگاهها دانشجویان با مشکلات رفت و آمد و خطرات احتمالی آن مواجه بودند که در این زمینه مقرر شد استانداری فضای مناسب برای خوابگاه این دانشگاه در نظر بگیرد تا این معضل حل شود. ضمن آنکه 34 درصد به بودجه های دانشگاه شهید چمران نیز افزوده شده است تا مشکلات این دانشگاه در حوزه های فرهنگی، رفاهی و صنفی حل شود.

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