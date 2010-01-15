ژاپن به ماموریت سوخت رسانی در افغانستان پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر ژاپن در سخنانی به مناسبت آغاز سال جدید میلادی و پنجاهمین سال توافق امنیتی کشورش با آمریکا در تلویزیون ملی ژاپن گفته بود که وی در سال جاری بر برقراری روابط برابر بین کشورش و آمریکا فشار وارد خواهد کرد و پایان ماموریت سوخت رسانی به نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور به منزله آغاز روابطی متعادل و برابر با واشنگتن است.

"توشیمی کیتازاوا" وزیر دفاع ژاپن امروز جمعه ساعت 12 ظهر به وقت محلی و ساعت 15 به وقت گرینویچ دستور پایان عملیات سوخت رسانی این کشور را صادر کرد و خواستار بازگشت دو فروند کشتی دریایی و 340 پرسنل آن به ژاپن شد.

هاتویاما امروز جمعه بار دیگر تاکید کرد که دولت ژاپن درصدد اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان نیست.

بر اساس این گزارش، دولت ژاپن با اعلام آمادگی برای کمک 5 میلیارد دلاری به افغانستان تصریح کرده است که حمایت از این کشور را به کمکهای بشر دوستانه محدود خواهد کرد.