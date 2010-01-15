سالیانه 3 میلیون متر مکعب آلودگی وارد خلیج فارس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجید وفادار در نشست مطبوعاتی به مناسبت آغاز هفته هوای پاک در بندرعباس، با اعلام اینکه مجوزهای زیست محیطی هرمزآل هنوز تایید و صادر نشده است، افزود: مجتمع هرمزآل در زمان آغاز ساخت مجوز لازم را از محیط زیست بر اساس ارزیابی های جانمایی گرفته است.

هرمزآل فاقد مجوز زیست محیطی

وی خاطرنشان کرد: پس از چند جلسه با مدیر اجرایی پروژه اما متاسفانه تا کنون مطالعات ارزیابی زیست محیطی به سازمان ارائه نشده است و این مجتمع فاقد مجوز بهره برداری محیط زیست است و افتتاح این پروژه در هفته جاری یکی از مشکلات در سطح کلان کشور است.

وفادار اظهار داشت: پالایشگاه بندرعباس، روی و آلومینیوم المهدی در سال 69 آغاز به کار کردند و قانون اساسی در سال 76 جهت مسائل زیست محیطی قوانین را ارائه کرد که پس از آن با پیگیری های انجام شده پالایشگاه بندرعباس در سالهای گذشته توانست با نصب دستگاه های کنترل کننده آلودگی لوح صنعت پاک را کسب کند.

وی با اشاره به اینکه کارخانه تولید آسفالت و توانیر بیشترین آلودگی را به وجود آورده اند، گفت: توانیر به تنهایی 80 درصد آلودگی غبر شهر بندرعباس را به دلیل عدم گاز رسانی تولید می کند.

نبود گاز کشی صنایع آلودگی غرب شهر بندرعباس را تشدید کرده است

سرپرست محیط زیست هرمزگان افزود: پیگیری های زیادی جهت گاز رسانی به مردم انجام داده ایم اما مسئولان اعلام کرده اند که گاز رسانی با توجه به شرایط اقلیمی استان خطراتی را به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: نیروگاه بندرعباس در زمستان به دلیل استفاده از مازوت نمی توانیم تعطیل کنیم و این امر باعث تشدید آلودگی در غرب بندرعباس شده است.

وی عمر 20 ساله صنایع غرب بندرعباس، نقاله های حمل مواد معدنی، کارخانه آسفالت بندرعباس را دلیل اصلی آلودگی های غرب بندرعباس عنوان کرد و افزود: آلودگی هوای موجود در غرب بندرعباس باعث آلودگی آب و خاک می شود و مطالعات دانشمندان نشان می دهد این آلودگی به مرور زمان اسد شدن آب دریا را در پی خواهد داشت.

وفادار تصریح کرد: روزانه 70 هزار متر مکعب پساب در بندرعباس تولید می شود که 35 هزار مترمکعب آن تصفیه می شود و 35 هزار مترمکعب روزانه بدون تصفیه وارد دریا می شود.

وی بیان کرد: تقریبا 30 درصد آلودگی ها از طریق استان هرمزگان وارد خلیج فارس می شود به طوریکه سالانه 3میلیون مترمکعب انواع آلودگی در استان هرمزگان تولید می شود.

وی اذعان داشت: با توجه به سفر رئیس جمهور در دور سوم سفرهای استانی ارتقای طرح‌هایی که منجر به برد توان اکولوژیکی و ارزیابی‌های استراتژیکی محیط زیست، مناطق مشخص شده برای مردم در صورت وقوع زلزله یا سیل، انتقال صنایع مزاحم شهری به بیرون شهر و تکمیل طرح آمایش استان هرمزگان به هئیت دولت پیشنهاد می شود.