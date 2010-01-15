فاز دوم بیمارستان ایران ایرانشهر اردیبهشت ماه بهره برداری می شود

دکتر اکبر زرین در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اعلام این خبر اظهار داشت: فاز دوم بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر پیشرفت 80 درصدی دارد .

مدیر شبکه بهداشت و درمان ایرانشهر افزود: برای احداث و تجهیز این فاز از بیمارستان با 2 هزار و 860 متر مربع زیر بنا، 24 میلیارد ریال اختصاص داده شده است .

وی اضافه کرد: با راه اندازی فاز دوم بیمارستان ایران که از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان است، ظرفیت تخت های بستری بیمارستانهای این شهرستان از 250 تخت به 350 تخت افزایش می یابد .

زرین عنوان کرد: این فاز از بیمارستان دارای بخشهای مختلفی از جمله اتاق عمل، آزمایشگاه، آی سی یو و اطفال است و ساخت آن از سال 1384 آغاز شده است .

مدیر شبکه بهداشت و درمان ایرانشهر خاطر نشان کرد: شهرستان ایرانشهر دارای 2 بیمارستان، 18 مرکز بهداشتی درمانی، یک درمانگاه تالاسمی و 120 خانه بهداشت است که به شهرهای همجوار خود نیز خدمات بهداشتی، درمانی ارائه می کند .