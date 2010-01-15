به گزارش مهر از اسکرین دیلی این نهاد حدود 5.7 میلیون دلار روی هر یک از دو پروژه سینمایی رولند امریخ و خائوم کولت سرا سرمایه گذاری می کند .صندوق فدرال فیلم آلمان در سال گذشته میلادی بیش از 86.3 میلیون دلار روی 104 پروژه سینمایی از جمله 76 فیلم بلند داستانی ،24 فیلم مستند و 4 انیمیشن سرمایه گذاری کرده و به این ترتیب از نهاد های فعال قاره اروپا در امر تولید فیلم سینمایی بوده است.

تریلر "متفرقه"به کارگردانی رولند امریخ ،داستان نویسنده واقعی آثار شکسپیر را روایت می کند.فیلمبرداری " متفرقه" اواسط ماه مارس امسال آغاز می‌شود و تاکنون ادوارد هاگ بازیگر جوان انگلیسی برای ایفای نقش اول فیلم برگزیده شده است.این فیلم در استودیوی بزرگ بابلزبرگ آلمان فیلمبرداری خواهد شد و نخستین فیلم این کارگردان آلمانی در 20 سال اخیر است که در کشور زادگاهش و با سرمایه گذاری آلمانی تولید می شود.

پروژه کولت سرا نیز "مرد سفید پوست ناشناس" نام دارد که لیام نیسن ودایان کروگر در آن به نقش آفرینی می‌کنند .فیلمبرداری " مرد سفید پوست ناشناس"هفته آینده آغاز می‌شود.

سال گذشته صندوق فدرال فیلم آلمان در فیلم های معتبری چون "لعنتی های بی آبرو"ساخته کوئنتین تارانتینو، "روح نگار" رومن پولانسکی و "کارلوس"الیویه آسایاس سرمایه گذاری‌های موفقی داشته است.صندوق فدرال فیلم آلمان از زمان آغاز به کار خود در سال 2007 تا کنون در تولید 302 فیلم سینمایی مشارکت داشته و با سرمایه گذاری 258 میلیون دلاری،بیش از 1.5 میلیارد دلار کسب در آمد داشته است.



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