سی و یکمین شهرداری استان هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی صبح جمعه در مراسم افتتاح یس و یکمین شهرداری استان هرمزگان در شهر تخت افزود: آنچه که در گذر زمان می ماند خدمت صادقانه همراه با عدالت به مردم است، رسیدن به کمال و معرفت در خدمت رسانی و ایجاد فرصت از ظرفیت های موجود در نقاط مختلف است.

وی بیان کرد: اگر خدماتی که از سوی دولت ارائه می شود رضایت مردم را در بر نداشته باشد تلاش مسئولان هیچ ثمری نخواهد داشت.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: در نظامی زندگی می کنیم که بر پایه نظام اسامی استوار است و همچون گذشته آقا بالا سر نداریم، و انتخابات تعیین کننده خواسته مردم می باشد نه آنچنان که در زمان شاه بدون اطلاع مردم نمایندگان و سخنگویان مردم را انتخاب می کردند و آنچه که خود می خواستند انجام می دادند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در تمامی کارها با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای امور کشور انجام می شود، که نشان از اسلامی بودن نظام و متعهد بودن مسئولان کشوری به حق و رای مردم در چارچوب قوانین اسلامی است.

وی با اعلام اینکه مردم برای دو منظور انقلاب کردند، تصریح کرد: اول برای زنده نگه داشتن اسلام و دوم اینکه مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند و استکبار تسلطی بر زندگی و سرنوشت مردم نداشته باشد. پس بر همه ما واجب و تکلیف است تا با پیروی از خون شهیدان همچنان بر مواضع خود استوار و محکم بایستیم.

20 میلیارد ریال وام بدون بهره به شهرداری تخت اختصاص یافت

هاشمی تختی اظهار کرد: 20 میلیارد ریال وام بدون بهره جهت انجام امور شهری در اختیار شهرداری شهر جدید تخت قرار خواهد گرفت.

وی اذعان داشت: قبل از هر کاری باید تکلیف زمین های مردم مشخص شود و مراحل قانونی را طی کنند و با متصرفان زمین بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: پل جاماش و تعریض جاده تخت با تامین اعتبار در آینده ایی نزدیک انجام خواهد شد.