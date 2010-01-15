روز سخت مرفاوی و استقلال برابر تراکتور / تقابل دو نسل پرسپولیس؛ گزارش هفته بیست و سوم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز جمعه با برگزاری 6 دیدار آغاز می شود. در زیر نگاهی داریم به دیدارهای این هفته و شرایط تیم ها:

پاس همدان - سپاهان اصفهان

پیشرفت پاس همدان با علی اصغر مدیرروستا چشمگیر است. این تیم که تا پیش از جدایی منصوریان و آمدن مدیروستا در انتهای جدول دست و پا می زد در هفته بیست و دوم لیگ برتر به رده سیزدهم صعود کرد. سبزپوشان همدانی درهفته بیست و سوم لیگ برتر میزبان سپاهان اصفهان خواهند بود. این هفته تیم پاس علاوه چند هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه قدس همدان، مدعیان بالانشین لیگ برتر را هم هوادار خود می بیند که امیدوارند صدرنشین جدول لیگ مانند هفته اخیر بازهم امتیاز از دست بدهد.

مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج

سایپا فقط 10 ثانیه با پیروزی مقابل استقلال فاصله داشت اما برابر این تیم در آزادی به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد تا همچنان تیم یازدهم جدول با 28 امتیاز باشد. تیم مایلی‌کهن پنج روز بعد از این بازی در شیراز به دیدار مقاومت سپاسی می رود که خود زخم خورده از شکست هفته گذشته برابر ملوان بندرانزلی است.

پیکان قزوین - استیل آذین تهران

در این بازی دو بازیکن از دو نسل پرسپولیس مقابل هم می ایستند. حمید درخشان، ستاره دهه 60 پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم پیکان مقابل تیم استیل آذین می ایستد که هدایت آن را حمید استیلی، ستاره دهه 70 پرسپولیس برعهده دارد. تقابل این دو به بازی پیکان - استیل آذین زیبایی می بخشد و جذاب تر می کند، مسابقه‌ای که با توجه به برابری امتیاز دو تیم (33 امتیاز) و نزدیکی جایگاه آنها در جدول خود به خود جذاب و حساس است.

صبای قم - استقلال اهواز

تمام امید استقلالی‌های اهواز این بود که بعد از تعطیلات لیگ برتر ناکامی‌های این تیم تمام شود اما آبی پوشان بعد از تعطیلات هم ترک عادت نکردند و بازهم باختند. تیم استقلال اهواز در هفته بیست و سوم لیگ برتر جدالی دشوار با صبا در قم خواهد داشت. تیم کربکندی که متحول شده نشان می دهد، دیگر با شکست غریبه است به ویژه در خانه. رویارویی این دو تیم یکی از دیدارهای جذاب هفته است که فرصت تماشای آن نصیب تماشاگران قمی خواهد شد.

فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی

تیمی که سپاهان را پس از 7 هفته آنهم در اصفهان متوقف می کند، دیگر نمی تواند یک تیم بی انگیزه و قعرنشین باشد. این جملات در وصف فولاد گفته شد که با توقف سپاهان در اصفهان نشان داده برای ماندن در لیگ برتر عزم خود را جزم کرده است. این تیم روز جمعه در بیست و سومین دیدار فصل خود میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود. تیم پورغلامی برای کسب امتیاز در مصاف با سرخپوشان خوزستانی بدون شک باید بیش از گذشته تلاش کند، حتی بیشتر از هفته گذشته که در خانه از سد مقاومت سپاسی شیراز گذشت.

استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز

مرفاوی در برزخ است. او در این دو هفته می تواند برای خودش در استقلال بهشت بسازد و یا اینکه از این تیم وداعی تلخ داشته باشد. از همین هفته فرصت صمد آغاز می شود. جدال اول با تراکتورسازی است. تیمی که در هیچ کجای ایران غریب و تنها نیست و در هر بازی از 500 تا 70 هزار تماشاگر دارد. این تیم روز جمعه در مصاف با استقلال تهران نیز تنها نخواهد ماند. تماشاگران تبریزی که در بازی رفت مقابل پرسپولیس، این تیم و هوادارانش را با حضور پررنگ خود غافلگیر کردند، روز جمعه نیز سکوهای آزادی را پر می کنند.

صحنه ای از دیدار رفت دو تیم تراکتورسازی و استقلال در تبریز که یک بر یک شد

مرفاوی که این روزها سکوهای آزادی را هم با خود نمی بیند در بازی با تراکتورسازی چندین و چند هدف را دنبال می کند. مهمترین هدف او پیروزی برای بازگشت به کورس قهرمانی است، نتیجه‌ای که اگر رقم بخورد شانس بقای او در استقلال بیش از پیش می شود. او با برتری مقابل تراکتورسازی البته سکوهای آزادی را هم با خود همصدا می کند و...

اینها نشان دهنده اهمیت دیدار استقلال با تراکتورسازی است، دیداری که اگر با شکست آبی پوشان همراه شود، شاید فرصت دوهفته‌ای را به یک هفته کاهش دهد و کار به هفته دوم نکشد! در این بازی برای نخستین بار ترکیب مرفاوی - نامجومطلق با مشاوره محصص آبی پوشان را ارنج می کند، آیا آنها می تواند پیکره نیمه جان قهرمان فصل گذشته را احیا کنند؟

- برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 25/10/88

* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - استیل آذین تهران، 15:15، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین

* صبای قم - استقلال اهواز، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 26/10/88

* شاهین بوشهر - پرسپولیس، ساعت 15:15، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* راه آهن شهرری - ابومسلم خراسان، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان تهران

جدول رده بندی لیگ برتر