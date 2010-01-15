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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

هفته آینده انجام می شود:

سفر نماینده اوباما به خاورمیانه برای رایزنی درباره روند سازش

سفر نماینده اوباما به خاورمیانه برای رایزنی درباره روند سازش

فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، هفته آینده در چارچوب تلاشها برای ازسرگیری روند سازش به منطقه سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا که خواست تا نام وی فاش نشود، روز پنجشنبه گفت "جرج میچل" این هفته برای دیدار با مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و برای برگزاری چندین نشست در سطح مقامهای عالی رتبه وارد منطقه خاورمیانه می شود.

روزنامه معاریو روز چهارم ژانویه (14 دی ماه) در گزارشی از طرح جدید واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات سازش خبر داده بود که بر اساس این طرح جدید مذاکرات سازش بدون توقف شهرک سازی در کرانه باختری دو سال به طول می انجامد.

بر اساس این گزارش توسعه شهرکهای صهیونیست نشین که از زمان روی کار آمدن کابینه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکی از مسائل عمده و چالشهای این رژیم به شمار می رود، از جمله مسائلی است که در کنار مسئله آوارگان و بیت المقدس اشغالی، چشم انداز روند سازش را با مخاطراتی روبرو کرده است.

کد مطلب 1017497

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